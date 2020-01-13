柳传志从联想退休后谈“真朋友”：马云是“至情至性、古道热肠的爷们儿”

1月13日早间消息，1月10日晚，中国企业家俱乐部荣誉理事、联想控股名誉董事长、联想集团创始人柳传志在“2020道农会”音乐独白节目《朋友》中，分享了自己的人生感慨。他认为，“真朋友”应包括“有情义的朋友”和“隐形的朋友”两种。而在情分的基础上，朋友间能够彼此用心、用情、用命去培养它，灌注它，就会造出最醇的酒，香气四溢，让彼此永远受之不尽。

柳传志称，自己已经退休了，评点所得，觉得得到的最多的、最重的，就是浓浓的情谊。他还称马云和王玉锁为“至情至性、古道热肠的爷们儿”，并表示，相信在他们的领导下，中国企业家俱乐部不断会酿造出更浓、更醇的好酒。

以下为柳传志本次分享完整实录：

有几个小老爷们儿，经常在一块喝酒、泡吧。然后呢，就玩了命地抢着掏钱，自个儿感觉到豪迈无比，一说谁谁谁是我“过命的哥们儿”。这是“朋友”吗？可能是，也可能不是，因为毕竟没有经过威压和利诱的考验。

我今儿说的“朋友”，这个不在其内。

一壶清茶，或者是一壶浊酒。几个人在一块聊天，前八百年，后八百载，天文地理，从大战的起源到男欢女爱什么都谈。当然，这肯定不会泄露出去，不聊就会想得慌。这是“朋友”吗？这当然是，这是真正的君子之交。这算一类。

咱们这儿呢，大多数都是做企业的。其实做什么都一样，都有合作，都有业务来往，谁都得先从自己的利益考虑，这点毫无异议。但是永不相欺，永远赤诚相待，时间长了，这样的合作者那就产生了情分。然后再做事的时候，有了感情，就会替他着想，想想怎么双赢，这又经过了一次考验。到了那个时候，你就敢把你的后背让给他，让他防守，这时候就产生了情义。这就是真正“朋友”的情分。

还有一类人，不论是论德论才，不论是做事做人，你都对他心生仰慕，都对他惺惺相惜。但是呢，大家都忙着耕自个儿的一亩三分地，没有时间相聚，但是心是相通的。这是“朋友”吗？这其实也是朋友，是“隐形的朋友”。

我这几十年，时光流逝，风云变幻。这几十年过去，谁都有顺和不顺的时候。但是，当大北风真是呼的一下吹到你家里头，这个小草房禁不住，在这时候有人悄悄地给你递上了一盆炭，倒进了你的小火盆里；当你真是饿得饥肠辘辘不得了的时候，有人递给你两个馒头，这时候你回头一看，原来他也不宽裕。这就是“朋友”的情义。

有了这个情分，才真的就能让你渡过活命的关口。我现在说的这个，大家想想，真的不是在这儿空口说白话，这都是我和诸位共同的真正的切身经历。有了这个情分，你再用心、用情、用命去培养它，去灌注它，那就会造出最醇的酒，香气四溢，让你永远受之不尽。

为了朋友就“义”字当先，先考虑朋友的困难，想想我能帮人家什么。时下这种人还有没有？这种文化还有没有？我肯定地说，有！

就在十几年前，张文中（物美集团董事长）含冤入狱的时候，咱们的理事长，时任全国政协常委的王玉锁就在政协会上大呼一声，“我愿用身家性命为张文中担保，他无罪！”

就这一声，你们去查，刀砍斧凿一样，就在政协的文档里边。而这一声，它永远在我的耳边回荡。

我已经退休了，评点评点自个儿的所得，觉得得到的最多的，最重的，真的就是浓浓的情谊。在CEC，我想想算算，二三十个隐形的朋友总是有的。以前忙，没有功夫跟人家相聚。今后，我如果身体允许，我将一一拜望，希望各位能拨冗接待。

再有，就是在CEC，我还真有几个肝胆相照，敢把性命相托的朋友。我在用这个词的时候实际掂量过，我觉得我说这话绝不以为过。这真的就是可遇不可求的缘分，这是无法衡量的宝贵财富。

当你老了的时候，早上醒来会经常的品评一下自己的一生。周围是暖暖的、浓浓的情意，有朋友的，有家人的，有同事的包围着你。这是一种滋味，是一种感觉，像糖，像蜜，可以在你的心里面慢慢地化。

我有幸比诸位虚长几岁，所以，我经历过峥嵘岁月的一个完整周期，我见过世态炎凉的各种表现形式，再加上遇到这些的时候我还是用心思考，所以我觉得我算是活明白了。当然也有马校长的提点。

所以我选择了今天的这种滋味，这种感觉。今天当它真到来的时候，诸位可以想象我是何等的幸福。

CEC的两位领导，一位马主席（马云），一位王理事长（王玉锁），那都是至情至性、古道热肠的爷们儿！我相信在你们的领导下，CEC不断会酿造出更浓、更醇的好酒。

谢谢各位！