微信这一年：从“不焦虑”到求变、竞争

“我是故意不来现场的。”



相比去年微信公开课之夜历史性地讲了整整四个小时，今年仍然穿着标志性灰色卫衣的张小龙，却只出现在了开场VCR中，吐槽开大会、吐槽精装广告与用户隐私间的矛盾，以及关于微信这些年的思考。

“参加各种会议可能是很浪费时间的。”张小龙坦诚自己曾对办发布会这些事存在着“意见”。他说，“我更乐意把时间让给我的同事们，让他们来给大家带来我们团队的思考。”

在这段12分钟的VCR中，张小龙主要分享了自己对微信和信息的思考。他提到七个维度的思考，包括隐私的出让、信息获取的被动、社会关系的扩大和复杂、信息传播的快速、信息选择的困难、信息的多样性、搜索的困难。

但显然，张小龙短短12分钟的演讲并不完全“解渴”。

微信一直自诩没有竞争对手，但随着钉钉、抖音日趋强大， 陌生人社交、校园社交的热度正在逐渐升温，依然有很多人争先恐后地来争夺社交市场这块大蛋糕。微信在过去的一年过得如何？“不焦虑”的微信是否感知到了被挑战的危机？

最重要的还是，这支日活十亿的巨无霸，它在未来十年将要讲述一个什么样的新故事？

关键词：求变

将打破微信5000好友上限，发力“短内容”

在张小龙这段演讲中，有两个点十分值得注意。

他在提到社会关系的扩大与复杂时表示，过去，学术认为一个人最多有150个好友，但在微信里这个数字早已经被打破。此前微信限定一个人最多有5000个好友，而现在已经有将近一百万人的好友数达到了这一限定。

“扩大5000好友这个限定非常容易，”张小龙说，“但对于它带来的影响，说实话诚惶诚恐，我们会反复思考。”

事实上，此前就有网友发现，微信好友超过5000的微信号，可以继续添加新好友，但是添加时都会出现“仅限聊天”的提示。页面显示，已有较多的朋友能看到你朋友圈等内容，暂时不能把该朋友权限改成“聊天、朋友圈、微信运动等”，只能设为“仅聊天”。尚不确定此次微信开放好友数量上限具体是多少。

在很多人看来，结合张小龙此番演讲，微信扩大5000人的好友上线已经是板上钉钉。

另一点，则在于发力微信短内容的创作。

1月6日，抖音发布《2019抖音数据报告》，披露的最新成绩单显示：截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿。虽然这个数字距离微信的仍有很大距离，但在整个市场都面临着流量天花板之际，争取用户注意力之争的厮杀也将愈加激烈。

在张小龙看来，当下微信公众号面临的一个重要问题是，资源和流量向头部大号集中，小号价值和传播力量有限。他提到一点，“在一个人人皆可创作的年代，我们希望长尾的小号都有自己的生存空间。”

微信要如何改善这一情况带来的问题？

张小龙表示，此前，把公众号做成了以文章作为内容的载体，使得其他端内容的形式没有办法呈现出来，这是一个失误，“我们很重视人人都可创造的内容”，他解释说，“之前我说过，公众号本身并不是为媒体准备的”。“我们缺少一个人人可以创作的载体，因为不能要求每个人都能天天写文章。”

如今，微信将会“修正”这个失误。

在这次演讲中，张小龙明确表示，“微信的短内容一直是我们要发力的方向。顺利的话，可能近期就会和大家见面。”

而针对这一“短内容”的具体形式是怎样的？是短视频、图片，或仍是文字性内容，张小龙并未做进一步透露。

但十分明确的是，这个被张小龙饱含期待的新产品，必将引发新一轮用户争夺之战。

关键词：商业化

小程序将上线官方直播组件，支持商家直播带货

今年是小程序上线3周年，越来越繁荣的小程序生态也备受业界关注。

在此次公开课中，微信开放平台副总经理杜嘉辉表示，2020年微信小程序的布局重点是要建设商业场景，将从提升用户购物信任感，提供更多的组件与能力两方面发力。

他进一步表示，2020年微信小程序将推出最新的官方小程序直播组件，帮助小程序电商开发者及商家解决流量贵、开发量大等无法快速落地小程序直播能力的问题和痛点。同时，微信一物一码及最新推出的扫一扫识物能力，将让品牌的每个商品都成为一个获取用户的渠道，通过扫一扫的渠道更好地沉淀用户，并持续进行运营。

过去的2019年，可以说是直播卖货发展元年。

去年双11，淘宝直播作为流量的新渠道，在开场1小时03分直播引导的成交就超去年双11全天；不到9小时，淘宝直播引导成交破100亿，全天成交200亿，超过10个直播间引导成交过亿，超过50%的品牌商家通过直播取得新增长。

数据显示，当天最大的两个直播间（薇娅、李佳琦）在线观看人数分别达到了3000多万人和4000多万人。

这块充满商业潜力的市场持续吸引着大小巨头的参与，目前的竞争格局已经包括淘宝、京东、快手、抖音、蘑菇街、洋码头等等，新加入的微信是否真的能赢取受众口味，分割相关利益市场，十分值得关注。

除此之外，小程序的商业化要怎么做？2020年的规划如何？

微信表示，2020年小程序将从找流量、拉留存、助变现三方面帮助开发者打造属于自己的商业闭环。

在流量获取方面，小程序将优化搜索入口，包括持续开放小程序页面结构化数据接入、开放小程序本地搜能力、优化品牌搜索体验等，通过升级小程序的搜索入口为开发者、商家带来更多的流量；同时还将优化小程序的发现方式，基于内容、社交、附近的小程序等能力，为开发者带来全新的流量运营场所。

在留存方面，2020年小程序将聚焦如何帮助开发者更好地拉动用户回流，今年，小程序“订阅消息”能力上线，解决了一部分强触达需求的消息场景需求，接下来，小程序探索更多更合理的订阅方式，增强小程序的消息回流能力。

值得一提的是，在过去的2019年，小程序终于加快了商业化步伐，相继开放了一系列广告能力。今年，微信还将持续输出新的广告能力，通过封面广告、自定义广告组件继续加码小程序变现能力。

此外，小程序还将通过提升商业交易的基础体验及提供商业交易运营工具，帮助开发者更好地实现小程序商业化。例如，在商业交易基础体验上，小程序将搭建交易保障服务、提供物流助手服务以及品牌认证及搜索能力。

在公开课现场，微信团队带来了小程序最新数据：目前，小程序日活跃用户突破3亿，2019年累计创造了超过8000亿交易额；人均访问小程序次数上涨45%，人均使用小程序个数上涨98%，用户使用小程序次日留存率59%，活跃小程序平均留存率上升14%。

作为小程序的主要类目之一，小游戏也迎来两周年。微信团队首次披露了小游戏商业增长数据：2019年小游戏累计服务用户超过10亿，整个平台的商业规模较2018年增长超35%。

关键词：竞争

狙击钉钉，企业微信强化”人即服务“理念

在知乎上，“钉钉和企业微信谁更好用？”，这个问题被2724个人浏览，27个用户做出了回答。

不管二者是否承认竞争关系，阿里钉钉和企业微信总是被人拿来相互比较：他们都是背靠数亿用户，名副其实的企业级市场的“富二代”；其次，都以强劲的用户增长势头，强大的客户、生态和运营能力，引领着未来办公行业走向产业终局。

但二者的底层逻辑其实存在着本质不同。

在2019微信公开课PRO“微信之夜”中，微信创始人张小龙阐述了企业微信的产品理念：人即服务。在张小龙看来，企业微信“未来尝试的方向为人就是服务，即用户通过微信可以直接找到给自己做服务的人，这是最高效的方式。”

在此之后，基于这一理念，企业微信开始进行新的迭代和演变，致力让每一个企业员工都成为企业服务的窗口。

企业微信1.0版本发布于2016年4月，除了具有类似微信的聊天功能，还集成了公费电话和邮件功能，被定位是办公沟通工具。

2018年4月，企业微信和微信打通。2018年11月，企业微信上新增“群填表”、“大头像名片”、“支持查找聊天记录”、“休息一下”、“员工服务”、“远程协助”等功能。

2019年12月，企业微信3.0版本推出，集成了多款效率工具，包括日程、会议、微文档等，释放客户联系、客户群、客户朋友圈三大与微信互通能力内测，企业微信连接微信的能力进一步升级。

2020年，企业微信将帮助企业留住客户作为重点。

首先是客户联系的能力，企业员工可以通过企业微信添加用户，客户的关系链是沉淀在企业内部的；其次，在微信客户群中，从原来20人上限扩大至100人以外。此外，3.0版本还增加了朋友圈功能，可以将企业内容发送至客户的朋友圈中。

据企业微信介绍称，除连接微信外，企业微信还拥有连接微信小程序、支持微信企业支付两项独有功能。

简单来讲，与钉钉的产品基因在于服务老板，管理方式自上而下有所不同。即便微信开始TO B了，也仍然保持着自己的社交感，关注人即服务。

不过，相比阿里移动办公平台钉钉，企业微信从市场规模上还存在着差距。

在2019年8月钉钉未来组织大会上，钉钉CEO陈航宣布，截至当年6月30日，钉钉用户突破2亿，企业组织数突破1000万，钉钉成为中国数字化办公领域的最大玩家。

企业微信合作运营总经理李致峰在2020微信PRO公开课上表示，目前企业微信已服务超过250万家真实企业，活跃用户突破6000万，并渗透了超过50个行业。与此同时，已经有21000个第三方合作伙伴加入企业微信生态，超过470万个系统被接入企业微信。

关键词：更多价值

如何做留存？怎样更开放？

去年张小龙就曾指出，微信接下来的目标是服务好现有客户。

在2020微信公开课PRO现场，微信发布了《码上经济影响力报告》，以小程序、公众号、微信支付等工具为核心的微信开放生态，2019年催生码上经济规模超过了8万亿元。

综合相关国家宏观经济数据测算，2018年微信间接创造经济动能约1.36万亿元，占当年数字经济规模26%，占GDP 9%。2019年，微信生态带来的码上经济规模达到8.58万亿元，微信带动码上经济就业机会2601万个。

2020年已经到来，时间正在开启下一个崭新的十年，微信已经开始调整打法，整个微信生态都围绕着如何为留存的11亿用户提供更多价值。

比如，微信支付上线会员即支付、商家券、支付即导购、门店小程序等多种新工具；小程序筹备了零售、时尚行业的工具箱……这些举措都让微信增加了更多的触达能力、服务场景闭环、更完整平台能力。

在去年张小龙的演讲中，他将微信定位为一个通讯工具，但要求它必须是一个与时俱进的工具性产品。

未来十年将是充满大变革的十年，而张小龙坦言，微信的竞争不是来自于竞争对手，而是来自于在用户层面，来自面对新用户、新用户产生的需求。“如果有竞争对手，就是我们自己，是我们的组织能力能不能跟上时代的变化。”

而开放，则是微信下一个十年的重点思维之一。

首先是微信搜一搜。2020年，搜一搜将以内容、品牌、服务三方面为核心持续发力，并将开放服务搜索的能力。

在内容上，2020年搜一搜将进一步开放小程序内容接入能力，同时还将提供丰富全面的页面格式，包括图文页、问答页、精选页等，让优质内容更好地触达用户。

能代表微信创新势力的微信AI，同样强调断加快开放的脚步。

微信AI团队相继推出了以硬件合作为核心的腾讯小微硬件开放平台、以对话开放能力为核心的微信对话开放平台、以及以自然语言处理能力为核心的NLP基础技术平台。

腾讯小微硬件开放平台更加致力于小微设备与微信生态的融合。

据了解，使用腾讯小微小程序，用户不需要下载APP，在微信内就可以完成智能设备绑定、配网和控制等一系列操作。微信对话开放平台也将自然语言处理的能力和智能对话技术全方位开放出来。

结语：微信“未完成”

作为背后承载11亿用户的巨无霸产品，微信的每一次功能的更新、调整、变化都会影响众多人的生活、娱乐、交友，在社会上引起极大讨论。

就像张小龙在VCR中所表达的，微信面临的问题，已从早期的‘怎么做’，到现在的‘做什么’。“早期是考验我们的产品能力，现在更考验的是微信的组织能力。”更深层次的是，这支不设KPI的队伍，能否准确的捕捉和消化新用户和新用户产生的新需求，跟上时代的步伐，做到与时俱进。

可以看到，过去的一年里，微信也确实一直在思考，甚至加快了自我迭代的节奏。

界面更新、浮窗功能、朋友圈表情更新、视频动态、微信圈子、看一看、搜一搜......诸多关键词伴随着我们和微信一同度过了2019年。而漂流瓶功能的正式下线，也让网友高呼告别了一个时代。

微信面世9年，已经站在移动互联网之巅，但未来最为考验它的仍是成长性。 希望微信在“未完成”的空间里，肩负巨大流量责任的同时，继续开辟创新的道路。