春节将至，魅族Flyme推出全新2020福來我發礼盒

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IT之家1月13日消息 春节将至，今日魅族Flyme官方针对春节推出一款新春特别企划2020福來我發礼盒，预售价为388元。该礼盒现已正式开启预售。
据悉，此次魅族新春特别企划带给大家的不止有Flyme 8新春体验版以及新春AOD（息屏显示），这款刚上线预售的新春大礼盒同样也是魅族的另一大好礼，此外魅族还针对性地开发出了全新的新春主题及新春节日壁纸。
魅族Flyme 8新春体验版新增4款新春息屏显示效果如下：
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