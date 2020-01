IT之家1月13日消息 AMD Ryzen 线程撕裂者 3990X芯片将于2月7日正式发售,AMD现已公布了这款处理器的详情页,并引用了《魔戒》的经典台词,称其“One Processor to Render Them All(一颗处理器处理所有的数据)”。

▲ 至尊魔戒 One Ring to Rule Them All

▲至尊魔U,One Processor to Render Them All

根据AMD官方的数据,线程撕裂者3990X为64核心128线程,主频为2.9GHz,最高加速频率可达4.3GHz。一级缓存4MB,二级缓存32MB,三级缓存256MB。CPU采用了台积电7nm FinFET工艺,支持PCIe 4.0,TDP为280W。线程撕裂者3990X支持4通道DDR4 3200MHz内存。

AMD称,线程撕裂者3990X的售价为3990美元,比售价20000美元的双路至强8280渲染时间快了30%。另外,AMD锐龙程撕裂者 3990X处理器在Cinebench R20.06 中取得了高达25,399 分的单处理器历史性得分。

