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The Verge拆解英特尔NUC 9，这是一台可爱的小主机

2020/1/13 15:43:38来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月13日消息 英特尔NUC 9系列迷你主机在CES 2020上正式公布，但是英特尔没有对其进行详细介绍。现在，知名科技外媒The Verge独家发布了NUC 9的体验以及拆解视频，为我们展现了一台可爱的迷你主机。

The Verge拿到的是一台 NUC 9 Extreme，代号为幽灵峡谷。机器点亮之后，正面的电源键会有光环。The Verge称这是一台可升级的游戏级PC，而且由于采用了英特尔的Element模组设计，升级起来也是相当地简单。

打开主机后就可以轻松取出NUC 9的核心，计算模组包含了CPU、内存和储存模块，内置了涡轮散热装置。计算卡上标注了英特尔i9 九代，之后还有十代H系列处理器可选。

拆开计算模组的散热模块后，可以看到可更换的内存和SSD，其中内存插槽和SSD插槽都有两个。

计算卡的接口也很丰富，两个网线接口、四个USB、一个HDMI，还有两个雷电接口。

这款NUC并没有常见的主板，下方是一个连接板，通过PCIe *16插槽连接计算卡和显卡，还有一个*4接口连接一些扩展设备。

英特尔NUC 9系列预计将于今年上半年开卖，提供准系统配置，用户可以自行搭配内存和SSD。由于机箱只有5升，电源只有500W，玩家选购显卡时也要看清大小和规格。The Verge编辑最后评价称，这是目前全功能迷你主机设计的最小模型，他自己也会买一台。

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关键词：英特尔NUC

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