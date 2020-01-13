云技术专利排名：腾讯第一，阿里第二，360位第三

1月13日消息 1月10日，知识产权出版社i智库发布《中国互联网云技术专利分析报告》（下称报告）。报告显示，截至2019年12月，互联网企业在云技术领域的中国专利申请量共计139780件。

其中，腾讯、阿里巴巴、奇虎360位居专利申请榜前三位，分别达到4899件、3671件和2607件。百度、小米、京东、乐视、金山等公司位居其后。

值得注意的是，有四家通信企业入围了榜单。烽火通信申请量为324件，排名第17位；迈普通信申请量为237件，排名第25位；星网锐捷申请量为176件，排名第34位；京信通信申请量为149件，排名第45位。

报告显示，2010年以后，互联网技术快速更新、政府鼓励等因素推动专利申请量增长迅速，该时期的专利申请量占中国总申请量的92.6%。这意味着，云技术正处于快速发展时期，创新活跃度较高。

从云技术领域主要互联网企业专利申请时间分布情况来看，腾讯、阿里巴巴在云技术领域起步较早，在2000~2009年之间已经开始在云技术领域中国市场进行专利布局，奇虎360、百度、在该阶段专利布局量较低；谷歌与亚马逊虽然全球市场份额较大，但在该阶段专利布局量较少。 从关键技术的专利布局量来看，安全是云技术的专利布局重点和热点领域，其次是存储；从应用层面来看，各家在旅游、电子政务、医疗、金融等行业应用领域也进行了大量的专利布局。