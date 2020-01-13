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OPPO谈年会设输液醒酒区：不鼓励喝酒，但喝多了会照顾好

2020/1/13 19:04:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月13日消息 近日有网友发布照片称，OPPO年会现场专门设置醒酒区，多位员工躺在垫子上输液。据澎湃新闻报道，今天OPPO公司一名员工透露，她今年参加了年会，醒酒区确实存在。

▲网络图

OPPO公司一位公关负责人表示，确实设置了醒酒区，初衷是为了安全和卫生。年会现场还有很多贴心的服务，例如专线班车管接送。

该公关负责人还表示，年会现场有一万五千人，来自五湖四海，大家高兴才多喝几杯。但OPPO没有酒文化，“公司不鼓励喝酒，但如果喝多了，公司会照顾好。”

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关键词：OPPO

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