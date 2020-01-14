微软计划解决Windows 10搜索的问题

IT之家1月14日消息 Windows搜索是Windows 10的核心部分，它为文件资源管理器和其他应用程序提供了强大的支持，可帮助用户查找文件，图片或应用程序。不过Windows搜索仍然存在许多问题，微软最近便打算修复Windows搜索效率低下的问题。

Windows故障排除程序不一定是解决Windows搜索问题的最有效方法。为了帮助用户处理Windows搜索问题，Microsoft现在正在开发一个名为“Indexer Diagnostics”的新Microsoft Store应用程序。

根据Microsoft的说法，此工具应帮助用户或管理员解决Windows搜索相关问题并分析搜索索引问题。

该应用程序目前处于测试阶段，它将显示有关Windows搜索的更多信息。如果Windows搜索停止工作，则可以使用该应用重新启动或重置搜索服务。

Windows搜索索引器

用户还可以查找Windows搜索是否为特定应用程序，文件或可执行文件建立了索引，并且该应用程序还显示了排除路径的列表。如果未对特定文件建立索引，则该文件不会显示在Windows搜索中。而现有的故障排除选项仅允许用户重新启动或重置搜索服务。

微软尚未正式发布Indexer Diagnostics应用，但今年晚些时候可能会有更多相关信息出现。