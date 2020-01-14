三星Galaxy S20+摄像头新功能曝光：配备新传感器，加入单拍模式

IT之家1月14日消息 继Galaxy S20+的真机谍照曝光后，XDA开发者网站今日再度曝光了一张三星Galaxy S20+的拍照界面谍照，同时还披露了更多三星Galaxy S20+的拍照功能信息。

Galaxy S20+支持8K视频录制，加入新的摄像头模式

根据XDA开发人员的最新报告显示，三星Galaxy S20+支持录制8K/30帧视频的智能手机，前后摄像头均支持录制4K/60帧视频并具有视频稳定功能（可能包括OIS和EIS）。不过，Galaxy S20+似乎不支持4K 60fps HDR视频。8K 30fps视频也不支持HDR。

三星Galaxy S20+有望配备索尼新型1200万像素1.8μmIMX 555，一款目前尚未发布的传感器，同时Galaxy S20+将采用后置四摄方案。外媒预测三星的1亿像素主摄像头可能仅出现在Galaxy S20 Ultra上。

此外三星还将在Galaxy S20系列手机中加入几种新的相机模式和功能：1.智能自拍角度，该模式下当手机检测到自拍照中有两个以上的人时将自动把相机切换到广角模式下。2.“单拍照片”模式，该模式可指导用户在拍摄照片和视频时以何种方式移动手机，因为手机会自动拍摄照片和视频。该模式在图库中拥有自己的UI，同时该模式还会为用户推荐所拍摄的最佳照片。3.专业视频模式，用户可以在视频中使用专业模式的设置。