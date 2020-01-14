巨斧伏群魔，《王者荣耀》鼠年限定皮肤“典韦岱宗”官宣

IT之家1月14日消息 《王者荣耀》官方日前宣布将推出五岳主题鼠年限定系列皮肤。目前，官方已公布了典韦岱宗皮肤的相关信息。

五岳主题鼠年限定皮肤系列名为山河志·五岳。这款属于典韦的皮肤名为岱宗，品级为鼠年限定-史诗，将于2020年1月24日（除夕）零点通过商城直售的方式正式上架。

技能展示

局外展示

一技能

二技能

三技能

背景故事

往古之时，梼杌触倾天柱，洪水滔天，妖兽现世。五英临危奋身，诛万魇，存黎民，终化为岳，护守山河，永擎苍天。

他放眼望去，目之所及只有黑沉沉的夜。

魔魇潜伏在暗处，他看不见它们，但能闻到风中传来的恶臭。

崇泰五天五夜没合过眼，巍峨的身躯宛如一座铁塔镇守着身后这方土地。他累极了，体力早已透支，手中的铁斧重逾千斤，刃口卷曲，诱惑着他倒向大地，全凭最后一点信念支撑，崇泰才没有倒下。

他不敢倒下，也不能倒下。在他身后，是村里数以千计的老弱妇孺，若是没有他，他们会在顷刻间成为魔魇的盘中餐，腹中肉。但是他太累了，魔魇仿佛嗅到了男人的疲倦，它们自黑暗里现身，悄无声息地包围了他。

他闭上眼睛。

这是洪水包围村庄的第五十五天，并且丝毫没有褪去的迹象。他听村里的行脚商人说，在很远很远的极北之地，有一头名为梼杌的上古邪灵撞断了天柱，于是大地倾斜，四海之水倒灌，无数人类流离失所，原本栖息在深山里的魔魇伺机而出。

商人们还说，已经有不少英雄豪杰望见边地冲天的狼烟，自发往极地集结，誓要斩杀梼杌修复天柱。崇泰听着他们的故事，只觉一股热血从胸中涌起，直冲脑门。

他天生神力，命中注定就该是英雄，况且他也和所有英雄一样，渴望战斗、渴望强敌、渴望凯旋后人们的欢呼与拥护。他的心和手中的利斧一样雀跃澎湃，只有梼杌的首级能平息它们的欲念。

“可是你走了，谁来保护我们呢？”第一个问出这个问题的是住在村头的小孩，接着是隔壁的老大爷。那些他熟识的，点头之交的，甚至是有过矛盾的面孔，都期待又害怕地看着他。

崇泰犹豫了，“我只多待一天，等魔魇退去就出发。”他如此告诉自己。

很快，他口里的一天变成两天，三天……接着是五十五天。

集结在村外的魔魇越来越多，除了崇泰所在的村庄，方圆五十里内已经化作白地。饿红了眼的魔魇包围了整座村庄，它们垂涎欲滴，迫切地想用滚烫的血肉慰藉饥肠辘辘的肚腹。

每个夜晚，魔嗥此起彼伏，村民们不敢入眠，啜泣的母亲抱着奄奄一息的幼儿，这人间地狱般的景象刺痛了崇泰的双目。

包围圈还在缩小，终于，他动了。

崇泰发出怒吼，大地随之震颤，群魔本能地预感掉不妙，但为时已晚。

巨斧划破长空，这一刻，他是剑、是盾、是守护浩然正气最后的屏障。这一刻之前，苍生涂炭；这一刻过后，群魔伏诛。

黎明时分，村民们彼此搀扶着走出藏身之所。在他们的余生里，永远不会忘记眼前这一幕：魔魇的尸体堆积成山。最顶端，男人浑身血污，挺身而立。他的双手未曾离开巨斧，嘴角含笑，竟是力竭身亡。

在他身后，一缕曙光穿透云层，男人的身影被金光加冕，凝聚成千百年来最恢弘英雄史诗当中不可抹去的篇章。