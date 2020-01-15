美国人爱开大型车，电动SUV和皮卡会大卖么？

1月15日消息，据国外媒体报道，汽车生产商对发展电动汽车的计划抱有很大期望。鉴于现有的市场反应和消费者偏好，它们纷纷把重点放在电动SUV和皮卡上，以满足消费者对大型家用车的需求。

▲图示：丰田RAV4 Prime 2021插电式混动SUV是汽车制造商试图提高电动汽车技术吸引力时推出的电动SUV和皮卡之一。

未来几年，预计将有一系列新的插电式混动以及电动SUV或皮卡在美国市场上市。广受欢迎的Jeep牧马人SUV和福特F-150皮卡等汽车都将上市电动版车型。知情人士说，通用汽车公司甚至将以电动皮卡重振悍马品牌。悍马曾是耗油过多的象征。

▲图示：美国市场历年上市的插电式混动或电动汽车。

汽车行业高管们说，他们正在努力迎合消费者的偏好。近年来，消费者往往喜欢购买更大、拥有更多功能的皮卡和SUV。这些车型通常比轿车的利润更高，有助于制造商消化昂贵的电池成本。

电动汽车技术的进步也推动了整个市场向大型汽车的转变。目前的电动汽车技术使汽车制造公司能够制造更强大的电池组，让大型汽车行驶起来更方便，单次充电的续航行驶里程也更长。

福特汽车公司电气化项目全球产品总监达伦·帕尔默(Darren Palmer)说，“如果你真的想让人们关注电动汽车，你就得迎合他们的兴趣。”

根据全球咨询公司艾睿铂(AlixPartners)的预测，到2022年，市场上将有78款插电式混动以及纯电动SUV可供消费者选择，高于去年的38款。相比之下，2015年市场上只有4款同类车型。分析师还预计，未来两年内约有六款电动皮卡将面市。其中既有插电式混合动力汽车，也有全电动车型。

奥迪和捷豹等欧洲豪华车品牌已经走在了前列。它们纷纷在美国市场推出了新的电动SUV。经过几年的改进，这些车型的续航里程已经超过了321公里。

福特今年将开始销售其电动SUV福特野马Mach-E。该公司上个月表示，将投资7亿美元生产混动版以及电动版的F-150皮卡。

同样，今年丰田汽车公司也将推出一款插电式的RAV4紧凑型SUV。RAV4也是该公司的最畅销车型。

▲图示：SUV、跨界车和皮卡目前占美国汽车总销量的70%以上。

通用汽车正在对其底特律工厂进行重组，以生产新的电动悍马以及其他电动SUV。本月早些时候，菲亚特克莱斯勒旗下的Jeep品牌表示，计划在2022年之前推出所有车型的电动版，并于今年晚些时候在美国市场推出首款插电式混动车。

特斯拉也在扩大其产品线，计划今年晚些时候开始在美国市场销售一款新的Model Y跨界车。电动汽车初创企业Rivian一直致力于制造全电动皮卡和SUV。

▲图示：但SUV以及皮卡等大型车在混动和电动车销量中的比例不到20%。

多年来，大多数汽车公司基本上都是将电动汽车作为所谓的合规车或节油车型来生产，只是为了满足更严格的尾气排放规定。购买电动车型的客户大多会选择雪佛兰Bolt和日产Leaf等较小车型。

不过，这些产品并没有获得更广泛的吸引力。据市场研究公司君迪（J.D. Power）的数据，去年插电式混动汽车的销量仅占美国整体市场的2.4%左右。

Jeep品牌全球总裁克里斯蒂安·莫尼耶(Christian Meunier)表示，汽车制造商意识到，如果他们想刺激对这些混动或电动汽车的更广泛市场需求，就必须超越单纯以环保为卖点的销售模式。

▲图示：福特今年将开始销售其电动SUV福特野马Mach-E。

莫尼耶指出，“我们不能仅仅依靠政府补贴和激励措施。我们需要主动出击。”

据艾睿铂的数据，全球汽车行业承诺到2023年投入逾2250亿美元生产更多的电动车型，汽车公司迫切希望看到回报，并指望通过SUV和皮卡获得更多利润。

但分析师表示，这样做也存在风险。

普华永道美国汽车业务主管布兰德·梅森(Brandon Mason)表示，鉴于消费者对电动汽车的兴趣有限，目前还不清楚是否有足够大的市场需求，也不清楚公司是否能卖出足够多的汽车来收回成本。

▲图示：特斯拉计划今年晚些时候开始在美国市场销售一款新的Model Y跨界车

国际清洁运输委员会（ICCT）的数据显示，电动汽车和插电式混动汽车的价格仍远高于燃油车。根据续航里程和车型的不同，消费者要多花大约6000至20000美元。分析人士说，虽然在联邦和州层面有税收抵免来缩小价格差距，但许多较大车型的价格差距仍然很大。

投行巴克莱的汽车分析师布兰·约翰逊(Brian Johnson)指出，人们购买大型SUV和皮卡往往用于拖拽其他东西，但他们可能不得不在电动车型上做出让步，因为拖拽可能会耗尽汽车的行驶里程。

梅森说，这些车型可能还得应对电动汽车过去曾面临的许多同样挑战，比如司机会担心电池电量不足或者找不到充电的地方。

“这些都是必须克服的障碍，”梅森说。