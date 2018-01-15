年底量产：奥迪纯电动SUV开启海外预订

IT之家1月15日消息 在2018年下半年，奥迪将开始向市场提供全新的量产电动车型e-tron quattro。据悉e-tron quattro目前已经在挪威等少数国家开放预订。此外，另外一款纯电动SUV奥迪e-tronSportback也在同期开始接受预定，但交付日期将要晚于奥迪e-tron quattro。

据悉，奥迪e-tron quattro匹配的电池组容量为95kWh，基于欧洲NED标准的e-tron quattro总续航里程可达498公里（310英里），换算成美国EPA以及中国标准，e-tron quattro总续航里程应该在442公里左右（275英里）。

除了e-tron quattro之外，奥迪也正在积极推动着另一款纯电动SUV——奥迪e-tronSportback的量产。但是相比e-tron quattro，“Sportback”可能会更晚进入市场，预计奥迪至少在2020年才会提供量产版本，但“Sportback”会在运动性能方面得到进一步强化。

此外，奥迪官方表示，e-tron quattro的尺寸将会介于奥迪Q5和奥迪Q7之间。作为奥迪首款纯电动SUV，e-tron quattro将由三台电机驱动，借助电控系统可实现全时四驱。动力系统正常工作状态下总功率将保持在320kW左右，值得一提的是驾驶者可通过按键将电机功率主动提升至370kW，此时e-tron quattro的百公里加速可以缩短至4.6秒，极速可达为210km/h。此外，e-tron quattro将会采用相机来取代了外部镜像系统，汽车前部的所有主要照明功能将会采用Matrix激光技术。

据悉，奥迪这两款纯电动SUV在规格和设计方面均受到了市场的好评，奥迪表示，两款车的量产版本将会很贴近目前用户所看到的概念版本。