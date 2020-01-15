就差一点点了，马斯克有望获得近10亿美元股票奖励

1月15日消息，据外媒报道，随着最近几个月股价飙升，电动汽车制造商特斯拉市值也在不断上涨，现在已经逼近1000亿美元大关。得益于特斯拉的上佳表现，其首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)即将按照预定方案获得创纪录的股票奖励，价值近10亿美元。

▲图1：2020年1月7日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在上海工厂Model 3汽车的交付活动上尬舞

特斯拉特别股东大会曾在2018年批准了马斯克未来十年的巨额薪酬方案，其薪酬与特斯拉市值和经营业绩挂钩。如果他能带领特斯拉实现诸多预期目标，可以获得大约2030万股股票期权，占特斯拉2018年1月19日流通股的约12%，但是他不能领取任何其他现金工资及奖励。

按照这个薪酬方案，特斯拉的市值必须在10年内达到6500亿美元，但这个目标可分为12期完成，首期市值目标为达到1000亿美元，其后的目标是每次市值增加500亿美元。与此同时，特斯拉的营收和利润也需要到达预期特定目标。每次实现目标时，马斯克可以获取约169万股归票奖励。

美国当地时间周二，特斯拉股价再次上涨2.49%，收于每股537.92美元，市值969.57亿美元。只要特斯拉市值再增加30多亿美元，就将实现1000亿美元里程碑。如果该公司市值能够维持在这个水平一段时间，马斯克就可以领取首期奖励。按照特斯拉市值达到1000亿美元所需要的股价水平——554.82美元，马斯克的奖励价值近10亿美元(169万股*554.82美元约等于9.38亿美元)。

顾问公司Institutional Shareholder Services表示，马斯克在特斯拉公司获得的全额薪酬将超过此前授予美国任何高管的薪酬。

▲图2：马斯克的巨额薪酬方案（前两期）

马斯克已经将特斯拉从一家存在生产问题的小型汽车制造商转变为全球电动汽车领先者，在美国和中国都设有工厂。到目前为止，该公司在电动汽车领域始终领先于宝马和大众等老牌竞争对手。

上周，特斯拉市值达到近890亿美元，首次超过通用和福特的市值总和，这得益于其在2019年第三季度出人意料地实现了盈利、上海工厂进展迅速以及第四季度好于预期的汽车交付量。

然而，许多投资者仍对特斯拉能否持续带来利润、现金流和保持增长持怀疑态度。更多的华尔街分析师对特斯拉股票的评级是“卖出”而不是“买入”，该公司的股票始终是华尔街被做空最多的股票之一。

当股东在2018年1月批马斯克的准薪酬方案时，特斯拉市值约为530亿美元，而且面临现金短缺、生产延迟和对手的强势竞争等挑战。这份薪酬方案被认为过于雄心勃勃，因为它意味着特斯拉的市值需要在10年内增长10倍。

2019年，马斯克实现了两个运营里程碑，包括营收超过200亿美元，调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润(EBITDA)连续四个季度达到15亿美元。特斯拉调整后的EBITDA不包括基于股票的薪酬，这笔开支在2019年前九个月达到6.17亿美元。

马斯克目前持有特斯拉约3400万股股票，相当于该公司19%的股份。特斯拉在2018年首次公布马斯克薪酬方案时表示，如果不发行新股，理论上马斯克可以获得高达558亿美元的股票奖励。