特斯拉市值逼近1000亿美元，马斯克有望获得近10亿美元股票奖励

1月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价在周一大涨，市值已逼近1000亿美元，而根据此前的薪酬激励方案，特斯拉的市值若能达到1000亿美元，并满足相关的要求，其CEO马斯克就将获得价值近10亿美元的股票奖励。

根据2018年3月21日特斯拉特别股东大会所批准的马斯克未来十年的薪酬方案，马斯克的薪酬将是与特斯拉市值和经营业绩挂钩的约2030万股股票期权，占2018年1月19日流通股的约12%，没有其他任何现金工资及奖励。

特斯拉市值方面的要求分为12个层级，第一级是1000亿美元，之后每一级增加500亿美元，最高是6500亿美元；经营业绩则分为营收和息税折旧摊销前的利润两个方面，每一个方面各有8个层级，营收最低为200亿美元，利润最低为15亿美元。在市值达到每一个层级的要求之后，经营业绩中的16项只要达到一项，马斯克就能获得约169万股的股票奖励，但经营业绩中的16项要求，每一项都只能与市值匹配一次。

特斯拉的营收在去年就达到了214.61亿美元，超过了激励方案所要求的最低的200亿美元，而在电动汽车的产量和交付量创下新高之后，今年的营收超过200亿美元已基本毫无悬念，因而马斯克获得股票奖励，唯一的阻碍就是特斯拉的市值。

而在周一大涨46.71美元、股价首次突破500美元之后，特斯拉的市值已达到了946.03亿美元，距离1000亿美元仅差53.97亿美元。

从股价来看，特斯拉的市值超过1000亿美元，股价就需要超过554.82美元，也就是还要在周一524.86美元的收盘价的基础上再上涨27.96美元。

如果特斯拉的市值能超过1000亿美元，并且持续的时间满足要求，马斯克就将获得约169万股的股票奖励，按市值达到1000亿美元所要求的554.82美元的股价计算，169万股股票的价值接近9.38亿美元。