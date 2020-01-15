2020竞品不断出新，苹果AirPods：有一个能打的吗？

现在，苹果的AirPods已经无处不在，很多其他公司也在试图用他们自己的无线耳机来追赶苹果。

不过，任何一家其他无线耳机供应商都必须应对一个令人不安的问题：人们为什么选择买他们的产品？毕竟，其他无线耳机仍然无法与AirPods的出色表现相媲美，而且自从去年AirPods Pro发布以来，它们再也不能在主动降噪或防水方面提升竞争力。

在上周的消费电子展上，可以看到所有AirPods的替代品都在争夺关注，我问了一些耳机制造商，他们打算如何在2020年与苹果一较高下。以下是他们的策略。

使用低价策略并彰显个性

耳机制造商与AirPods竞争最明显的方式就是大幅降低产品的价格。很多无线耳机都采取了这一低价策略，去年我从中国电子商务网站棒谷仅仅花了25美元（约合172人民币）就买了一对无线耳机。让我印象深刻的是，展出的一些廉价无线耳机中，许多都是通过有趣的颜色选择来体现其廉价性的。

例如，JLab Audio售价30美元的Go Air True无线耳机有海军蓝和军绿两种颜色，还有普通的黑色和白色，而Altec Lansing售价30美元的Nano Pods有淡蓝色、淡绿色、粉色、红色和橙色。如果其他耳机不能像AirPods一样一眼就能辨别出其身份，至少它们可以彰显一些个性。

做苹果没有做过的

我看到的一个比较有趣的AirPods替代品来自一家名为Acouva的公司。与大多数无线耳机不同，这款售价250美元的名为Extreme buds的无线耳机将配有可拆卸的锂离子电池，而且便携盒中还有一对额外的电池，用户可以自行更换。

Acouva的首席执行官Damon Mercadante表示，他们的主要想法是让用户在电池充电之间可以有更长的耳机播放时间，但该公司很快意识到，它还有一个可持续发展的优势。当电池能效降低时，用户可以花5美元或10美元更换电池，而不必像苹果的AirPods那样需要打折回收整副耳机。

另一个值得注意的功能是：Acouva的耳机可以存储一到两个小时的音乐文件，这样你就可以把手机扔在一边，在跑步或健身时仍能播放音乐。该产品将于今年第三季度上市。

赢得规格战

自2018年以来，Jabra一直在无线耳机领域与苹果展开竞争，其最新款Elite Active 75t耳机拥有一些更高级的配置，可以让一些人选择抛弃AirPods。例如，你可以在淋浴时戴上它们，把它们浸泡在1米深的水中，或者由于拥有IP57的防护等级而使它们暴露在灰尘中。相比之下，苹果的AirPods Pro只有IPX4防护等级，防水和防尘性能更低，而标准的AirPods则没有防水和防尘性能。

Elite Active 75t的电池续航时间也更长，为7.5小时，而苹果的AirPods为5小时，AirPods Pro为4.5小时。虽然它们没有像苹果AirPods Pro那样的主动降噪功能，但每个耳机都有两个外部麦克风，可以在通话时过滤掉风噪音。它们也更便宜，只需200美元。该款耳机会在本季度晚些时候发布。

巧妙的设计

一些耳机制造商并没有仅仅在规格和价格上进行竞争，而是想出了其他聪明的方法来脱颖而出。

例如，一家名为Helm Audio的公司发明了一款TW三联驱动耳机，其外部有一个可旋转的刻度盘，这样你就可以快速调整音量，而不必拿出手机或对Siri大喊大叫。该款耳机将在下个季度推出，售价149美元。

另一款JLab Audio设计的耳机也值得注意，它在其售价30美元的Go Air True无线耳机外壳上直接安装了充电端口。你可以直接将外壳插入任何充电适配器或笔记本电脑的USB端口中，而不必携带另一根充电线。如果你是一个iPhone用户，这是一个不错的解决方案，因为它解决了不能用Lightning线给非苹果耳机充电的问题。

说到耳机仓的创新，TCL有个聪明的主意，它直接在其ACTV500TWS耳机仓里装上了钥匙扣。或许这本身并不是一个足够强大的卖点，但无线充电、IPX7防水以及100美元的合理价格可能会让其更有吸引力。

找到一个专注点

一些公司不再追求广泛的受众，而是变得更加专业化。

几年来，总部位于澳大利亚的Nuheara一直在耳机和助听器之间寻找联系，它最新推出的IQbuds2 Max是一次重大革新，配备了新的硬件和软件。Nuheara的移动应用首先运行一个听力评估来识别频率损失，然后用耳机平衡它们的声音来进行补偿。除了提供主动降噪功能外，每个耳塞上的三颗麦克风还可以聚焦在佩戴者面前的声音，同时降低周围的噪音。

Helm Audio也正将其耳机瞄准有不同音乐品味的发烧友。对于那些想要获得最大低音效果的人来说，Helm的TW Triple Driver似乎是第一套真正具有三个动态驱动的无线耳机，而其他耳机只有一两个动态驱动。耳机中的动态驱动就像小型扬声器，将电信号转换成声波，因此拥有更多的动态驱动可以让每个驱动器专注于特定的频率范围。

当然，这些AirPods的替代品不太可能在2020年取代苹果，但至少随着手机中耳机接口的不断消失，它们将为人们提供更广泛、更有趣的无线耳机选择。