路透社曝美政府新政策：美国技术达到10%，即禁止向华为出口

据路透社报道，两名知情人士称，美国政府即将公布一项政策规则，该规则将极大地扩大美国阻止向中国华为公司出口外国制造产品的权力，从而对该公司进行更大打压。

2019年5月，美国商务部以国家安全问题为由，将华为列入贸易黑名单。这使得美国政府能够限制美国向该公司出口的产品，以及少数在海外生产的含有美国技术的产品。

根据目前的规定，关键的外国供应链仍然不在美国当局的控制范围之内，这令美国政府内部对华鹰派人士感到失望，并促使美国政府当局扩大权力，来阻止更多对华为的出口。

但是，美国企业表示，如果政府对华为销售进行更多的干预，包括干预海外生产的美国技术含量极低的低技术产品，那么最终可能会伤及美国企业的利益，同时会鼓励华为向其他海外市场采购更多商品。

路透社去年11月的报道称，美国商务部正在考虑扩大“最低限度”规则（De minimis Rule）的适用范围，该规则规定了外国制造的产品中包含多少美国成分需要受到美国政府对出口的监管。

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根据现行规定，如果美国制造的组件占据总价值的25%以上，美国可以要求需要一张出口许可证（才能进行销售）或者阻止从其他国家运往中国的许多高科技产品的出口。

两位知情人士称，美国商务部已经起草了一项规则，将对华为出口的上述门槛降至10%，并将范围扩大至包括非技术产品，如包含非敏感芯片的消费类电子产品。

一位知情人士称，在上周的一次跨部门会议之后，美国商务部已将这一规定提交给了美国管理和预算办公室。

上述人士说，如果其他政府机构批准了这项措施，则该规则可能会在几周内作为所谓的最终规则发布，在生效前不会征求公众意见。

此外，美国商务部还起草了一项法规，以扩大所谓的外国直接产品规则（Foreign Direct Product Rule）范围，该规则将基于美国技术或软件的外国制造产品置于美国监管之下。知情人士称，这将扩大到包括以美国技术为基础、在海外生产并销售给华为的低技术产品。