20年前华为海外出征誓师大会视频曝光：青山处处埋忠骨，世界何处不是家

IT之家1月14日消息 近日，2000年华为海外出征誓师大会的视频曝光，墙上还挂有“青山处处埋忠骨，世界何处不是家”的标语。此前华为还有两次誓师大会，2019年任正非、余承东在华为誓师大会齐喊口号：五年营收目标1500亿美元。

20年前在华为海外出征大会上，员工合唱《市场部海外进行曲》，“雄赳赳，气昂昂，跨过太平洋”，墙上还挂有“青山处处埋忠骨，世界何处不是家”等励志标语。

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2016年10月28日，华为再次派遣研发人员出征，任正非在出征大会上做出《春江水暖鸭先知，不破楼兰誓不还》的讲话。

2019年3月29日，华为举行了消费者BG“军团作战”誓师大会，喊出了“我们是中国铁军，王者之师，勇往直前，势不可挡”的口号，在大会上，任正非、余承东等齐喊口号：三年营收达到1000亿美元，五年营收目标达到1500亿美元。

“3年1000，5年1500，铁军出击，所向披靡。我们的目标是，胜利，胜利，胜利。”

此前华为表示，2019年，对华为来说是极其不平凡的一年，在美国政府的打压之下，全体华为人迎难而上，共克时艰，聚焦为客户创造价值，预计全年实现销售收入超过8500亿人民币，同比增长18%左右。尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。

“我们首次发布了计算产业战略，推出全球最快昇腾910 AI处理器及AI集群训练服务。智能手机业务保持稳健增长，发货量超过2.4亿台；PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善。华为没有奇迹，这些成绩来之不易。”