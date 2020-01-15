58同城组织架构调整：撤销社交事业群

1月15日消息，据国内媒体报道，58同城公布最新公司组织架构调整，进一步明确前、中、后台的职责。

其中，前台四大事业群由人力资源及职业教育事业群（HRG）、本地服务事业群（LBG）、汽车事业群（ABG）、房产事业群（HBG）为核心。原人力资源事业群升级为人力资源及职业教育事业群（HRG），撤销原社交事业群，强化招聘业务，正式启动职业教育，加强汽车业务发展。

具体调整细则如下：

一、前台：四大BG事业群，强化招聘业务，正式启动职业教育；加强汽车业务发展

1、人力资源事业群升级为人力资源及职业教育事业群（HRG）：聘任陈永胜为人力资源及职业教育事业群副总裁（曾任职中交兴路COO，满帮集团副总裁，百度全国直销总经理），主持HRG整体管理工作，直接分管HRG营销中心，并对HRG整体业绩负责，向CEO姚劲波汇报。副总裁彭佳曈负责HRG产品技术及创新业务，包括职业教育、兼职、灵活用工及英才等相关工作。

2、本地服务事业群（LBG）：由副总裁李子健主持LBG的整体管理工作，对LBG整体业绩负责，向CEO姚劲波汇报。

3、汽车事业群（ABG）：由CTO邢宏宇主持ABG的整体管理工作，对ABG的整体业绩负责，向CEO姚劲波汇报。

4、房产事业群（HBG）：仍由联席总裁庄建东主持HBG整体管理工作，对HBG的整体业绩负责。原HBG各管理团队继续向联席总裁庄建东汇报。CTO邢宏宇负责的房产技术部、租房产品部管理工作不变。副总裁胡建东负责的HBG投放运营与数据分析工作，转向联席总裁何明科汇报，其在HBG的其他管理工作及汇报线不变。

5、撤销原社交事业群（SLG），相应渠道销售分别转入HRG、LBG。

二、中台：打造大中台、整体由联席总裁何明科负责

1、技术工程平台群（TEG）由副总裁王少峰负责，向联席总裁何明科汇报。

2、商业智能中心（BIC）由副总裁贾利军负责，向联席总裁何明科汇报。

3、商业产品技术部由总经理刘京毅负责，向联席总裁何明科汇报。

4、信息安全部由联席总裁何明科直接负责，总监史忠伟、副总监崔晓静向联席总裁何明科汇报。

5、原社交增长部与原用户价值增长部整合为新的用户价值增长部，下设用户增长部、价值增长部、用户体验设计中心。副总裁冯米负责用户增长部，包括同镇业务、58 App产品技术；副总裁王洪浩负责价值增长部，包括部落产品运营、用户发展部；高级总监何潇负责用户体验设计中心，向副总裁冯米汇报；冯米、王洪浩向联席总裁何明科汇报。

6、成立分析与决策支持部，聘任杨青为高级总监（曾任职于波士顿咨询有限公司，中化集团等），负责部门整体管理工作，向联席总裁何明科汇报。分析与决策支持部主要负责公司整体经营分析、58 App及同镇的投放支持与决策支持工作。

三、后台：整合提效

1、成立政府及公共事务部，下设政府事务部、公共与公益事务部。政府事务部仍由总经理曲子恒负责，公共与公益事务部由高级总监马兰负责。曲子恒、马兰向CEO姚劲波汇报。

2、后台其他部门负责人及汇报关系不变。