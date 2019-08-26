58同城姚劲波：年底前会降级或者请走10%的副总裁

IT之家8月26日消息 近日，58同城CEO姚劲波向全体员工发布内部信，他指出，2019年第二季度，58同城整体超额完成了对市场的承诺。在面对来自整体市场以及垂直行业发展的挑战时，在争夺存量的世界里，提升运营效率将变得前所未有地重要。

姚劲波在内部信上称，今年58同城不裁员，但不代表不淘汰人、不替换人。具体做法是，年底前会降级或请走10%的副总裁，其他级别类似。今年秋季校招即将启动，招聘规模和去年相当。

他强调，今天的互联网处于一个充分竞争的市场环境，“我们必须要活着，并且要更长远地提供服务、不断提升行业的底线标准。业务线要有更加敏锐的反应力，主动去战斗，主动寻找和定义对手，而不是等着别人来找到和挑战我们。”

以下为姚劲波内部信全文：

夜夜地与客户联结在一起，在每个企业、每家店铺、每个楼盘小区、每个二手车市场，利用互联网、大数据、AI等专业服务来提升行业的运营效率，使得一个又一个商户能以此获得商机、招募员工、洞悉未来便于更好决策、服务好他们的客户。

我们的这些努力，目标是让选择相信我们的客户活下去、发展好，让我们的服务温暖每个客户的心灵，让这份温暖传递到整个社会。今天在58同城的各位，你们每天在直接或间接地影响着百万级企业，以及亿级用户的发展和安居乐业，而我相信，天底下没有比这个更伟大的事情。

安居乐业，这是我们为社会提供服务的最精炼概括。当我晚上回家很疲累的时候，经常会打开58部落，看看里面各行各业用户的反馈，以及用户的许愿，总是会给我温暖。一个个鲜活的用户在这里找到工作、在一个城市生存下来；一个个小商家在发展，后面是他们的家庭和他们的员工。这份责任和托付，太沉甸甸了。用户的不满和抱怨，总能让我充满斗志。

一个又一个产品服务措施的推出、一次又一次技术的不断更迭演进，一层又一层数据的不断积累和交织，更有我们一届又一届同学的接力奋斗。成为“人人信赖的生活服务平台”，也许还需要下一个十年、甚至一百年来持续推进，但每天都能够更向前一步、更美好一点点。

希望我们越来越多的人明白，我们所选择、所投入的事业和愿景，比我们自身更重要。当我们奋斗过、成长了、充实了，顺便也成就了自己，让家庭更幸福了。今年，我们会更严格地识别在组织里面混日子的人、思想动摇的人，让他们靠边儿站，让年轻的、想推动行业变化的人快速地得到提升。最近我们组织部火线提拔了二十多岁的总监，也有很多人获得破格连升两级——真希望这样的人越来越多，这也是我最高兴做出的决定。

我在2019初的年会提到我们今年不裁员，但不代表我们不淘汰人、不替换人。一个具体做法就是，年底前我们会降级或者请走10%的副总裁，其他级别也类似。今年秋季校招马上启动，我们和去年招聘规模相当，希望也能招到更优秀的新同学。在提拔年轻干部、引进优秀人才等方面，我们马不停蹄。

今天的互联网处于一个充分竞争的市场环境，我们必须要活着，并且要更长远地提供服务、不断提升行业的底线标准。业务线要有更加敏锐的反应力，主动去战斗，主动寻找和定义对手，而不是等着别人来找到和挑战我们。

这个世界的进步，某种程度上是靠焦虑和竞争来驱动的，每个人的成长也是。每当我们有了焦虑，然后采取行动来化解焦虑的整个过程，就是个人和组织成长的迭代过程。

直面竞争的本质，其实就是——我们用更低的成本，去提供比任何竞争对手更好的服务，更了解客户需求并更快速反应，用更好的技术手段去实现。只要是能够帮助客户更好发展的服务模块、产品特性，都应该在我们视野范围内，我们对客户的需求第一反应是“YES”，我们应当不畏艰难、不怕繁琐麻烦。

当然，对于在公司中后台和各职能部门的同学而言，这段话同样适用于你们，因为你们的客户就是各个前台BG——我们今年有提供更好、更有效率的服务吗？我们有没有给业务部门更多温暖，从而使得他们能够把温暖传递给客户？唯有客户活得更好，我们才能活得更好，这几乎是亘古不变的真理。

总之，无论世界如何变化，我们都要活着，我们活着是为了帮助越来越多的用户和客户发展得越来越好，去迎接风雨后更美好的未来！