超40亿现金！春节薅羊毛最全攻略+秘籍

所有女生！所有男生！都注意了！

史上最大的一波春节红包来了：抖音20亿！微信10亿！支付宝5亿！百度5亿！快手1亿！……

快来看怎么来瓜分这些红包。

1、 支付宝集五福攻略+小秘籍

不多说，首先你得有个支付宝账号、下载了支付宝APP。

打开支付宝APP，看见最上面的“2020绿水青山过福年”了吗？点进去！

然后你就来到了集五福的界面：

获得副卡的方式主要有五种，目前开启的有三种方式：1、浇水得副卡；2、领福袋得副卡；3、AR扫一扫得副卡。

经过静静、科科的三天测试发现，浇水每天最多可得两张副卡、福袋每天也最多可领到两张副卡。

与此同时，在AR扫福方面，每天都在集福卡的静静和科科，也是每天能得到两张福卡。重点来了：今天（1月15日）才开始集福卡的锤子和胖编，居然每人通过扫福字获得了六张福卡！

这只有一种解释了：扫福字是可以累积的！！！此前几天没扫福字的小伙伴不用担心了！今天可以把前两天的福字都给补上！（据说，以前每年也是这样，可以累积）

目前我们还在测试福袋和浇水是否也可以累积……

与此同时，我们还发现了一个小秘籍：支付宝的很多合作伙伴也有自己的专属福字，可以额外扫出福卡！比如说：星巴克、安慕希、可口可乐、中国移动等等

不过，扫了这十张图之后发现，锤子同学得了4张爱国福、6张富强福（这运气，是不是就不太可能分到钱了？）

相比之下，胖编扫的第一张图片就出来了敬业福，最后十张副卡为7张爱国福（胖编果然是最爱国的）、2张友善福、1张敬业福。

推荐每天集五福流程：早起先扫支付宝合作伙伴们的福字、再扫普通福字、然后浇水得福卡、最后去领福袋

2、 抖音集卡分红包

打开抖音APP，左上角有“20亿现金”红灯笼，点击，参与进去。

从1月14日-1月31日抖音的“发财中国年”活动已经启动。不过，目前启动的是“万元锦鲤红包”和“答题平分100万元”的互动。

1、答题平分100万元则会在每天的20：00、21：00、22：00、23：00开始，每场有12题，10秒内选出认为唯一的正确选项，超时未作答或者回答错误将被淘汰；复活卡可以帮助你在1-11题答错后自动复活，继续答题，答对12题瓜分本期奖金。目前总榜单排名已经有人获得13275.06元。

答题平分100万

答题排行榜

2、“万元锦鲤红包”可以通过分享游戏视频给好友、玩红包雨抢万元锦鲤；看抖音直播得万元锦鲤；集卡可得万元锦鲤，这四种方式每天都有相应规定的时间，参与则有机会获得红包。

3、5亿现金红包雨则是从1月17日-25日，每晚9点开始。另外，提醒一句，在除夕晚上10点，还会有抖音的专场。

现金红包雨有五大玩法：1、嘟嘟聚宝盆，也就是需要连续嘟嘴，将宝物送入聚宝盆中，宝物越多，红包越大；2、财神吃元宝，连续张嘴，把元宝吃掉，吃得越多，红包越大；3、变小孩拿红包，看到红包，伸出手掌就能拿，拿得越多，红包越大；4、喜从天降，左右晃动头部，接住掉下来的元宝和红包，接的越多，红包越大；5、红包入袋，快速向上滑动红包，红包入袋，滑动越快，红包越大。

4、集卡分5亿，则是从1月17日启动至1月24日为止，参加“发财中国年”的集卡活动，集齐卡片可以在除夕晚11点瓜分5亿现金。根据抖音的集卡规则，主要分为两个阶段首先是集金卡，集齐“发财中国年”五字即可参与平分3亿红包；其次是集钻卡，集齐“抖音”、“今日头条”、“西瓜视频”、“Faceu激萌”、“轻颜相机”和“皮皮虾”6款产品logo即可参与平分2亿红包。

20亿红包已经在路上，看看你是否就是那条锦鲤吧。

3、 百度集好运

百度今天也宣布了启动为期10天的“好运中国年”活动，从15日0：00到24日24：00，可以通过“集好运”和“团圆红包”两大玩法瓜分今年的5亿元现金红包。

在红包之外，百度还为用户提供了上万个限量版“金鼠”以及华为Mate30 Pro等奖品。

参与瓜分的红包的前提，就是集齐10种好运卡。据悉，10种好运卡中包含有“团圆运”“健康运”等7种普通卡，和“享瘦运”、“招财运”等3种稀有卡。

在这里，小编为大家总结了独家最全百度红包集卡攻略！

1、通过完成每日任务来获得抽卡次数

在活动期间，小伙伴完成每日签到会赠送1次抽卡机会，同时可以通过完成很多任务获得抽卡次数。这里还有个Tips：百度极速版App、好看视频、全民小视频、百度贴吧、百度网盘、百度地图、爱奇艺等多个百度系产品同样可以做很多任务获得抽卡次数。

2、语音搜索得好运卡

百度“好运中国年”今年还与各大品牌合作，小伙伴通过百度App语言搜索品牌名称，如“中国银联送好运”、“农夫山泉送好运”、“呷哺呷哺送好运”、“哈啰出行送好运”等，还能增加抽卡次数，具体有哪些品牌合作方，可以关注百度App官方微博，了解相关合作品牌。

3、拍鱼得好运卡

用百度App的拍照搜索功能对准生活中的“鱼类”，也有机会获得一张好运卡！

4、赠送换卡

彼此可以通过社交方式互相赠送换卡

5、贴吧换卡

用户还可以通过点击活动页右侧的“贴吧换卡”选项卡，进入到百度贴吧专属的换卡页面，用户可以自行在海量换卡帖中寻觅自己想要的好运卡。

6、呼朋唤友得稀有卡

“好运中国年”活动共设有三张稀有卡，即“享瘦运”、“贵人运”和“招财运”，其中，你每邀请1位活动新伙伴就必得一张“贵人运”，最多可以获得5张。重复的“贵人运”不仅可以赠送给他人，还可以参与17日开始的“拼好运赢2020元活动”。

为了刺激用户积极参与集卡，百度这次还出了两个新规则，已经在做任务的小伙伴需要认真看下：

一是，前8888名集齐10种好运卡的用户，将赢得由百度提供的限量“金鼠”一个！

二是，关于收集的重复卡，百度今年的“好运中国年”活动中，重复卡将成为“变废为宝”的重要资源。1月17日，百度将开启“拼好运赢2020元”活动。

大家手中的重复卡可用于投注，如果投注卡片的顺序和内容与开奖时完全一致，那么就将获得2020元的高额奖金。（重点提示：每4张一组，每天最多可投10组，每日19：30直播开奖）

与“拼好运赢2020元”活动同时间进行的，是可以瓜分3亿现金的“团圆红包”玩法。

这个玩法简单来说，就是鼓励用户积极组战队，拉人分钱。队伍规模越大，红包额度越大，每日都有一次瓜分奖金池的机会。

最后必须说一句：网易科技微博，也会在17号赠送好运卡哦！

4、 快手：除夕10亿红包集卡分1亿

在所有的发红包企业中，快手尤为特别，因为快手拿下了2020年央视春晚独家互动合作伙伴。

快手把今年春晚的互动主题为“点赞中国年“，有别与往年图文互动的红包互动，将首次采用”视频+点赞“的全新形式，在除夕当晚发出春晚史上金额最大的10亿红包雨。

从小年（1月17日）开始，大众就可以在快手看到“春晚分10亿”的页面。而领红包的方法也很简单粗暴，就是点、点、点。

根据快手的官方介绍，除夕当晚，观众只需要看视频，点个赞就能领到红包，简直不用费脑子。

不过更详细的玩法，快手还没有公布。

而在此之前，快手的预热活动已经开始为春晚红包造势。其中包含多种玩法，比如做【任务集红心】、【集卡分一亿】等活动。

1月10日起，上线了春节活动之”集卡分1亿”的活动，集齐“缤纷快手、点赞中国”8字，便能在除夕当天瓜分1亿奖金，用户最高拿2020元。

那快手的集卡活动如何操作呐，接下来小编就带你揭秘【集卡分一亿】的活动玩法。

快手在1月10日14:00正式上线春节预热活动之“集卡分一亿”，用户只要消耗在快手站内获得的红心，就能参与抽卡，集齐“缤纷快手，点赞中国”对应字符的8张卡，就能在除夕当天18:00瓜分1亿现金和大量快币。上述集红心的活动是必备。

首先打开快手APP，点击左上角的““≡”，从快手侧边栏进入活动页面后，可以看到“去集卡分1亿”的栏目。

点击【集卡分一亿】后会出现，以下画面

用户每日首次登陆，都能随机收到1张卡片，小编本次登入收获了”中“，但如果还想获得更多卡片，可以消耗红心参与抽卡，每天将有多次抽卡机会，而想要获得红心，就需要做任务。

或者让朋友增送，集卡玩法支持好友间互赠卡片。

那怎样做任务呐，即需要完成每日签到、浏览直播广场、拍摄“趣味”视频、打开“快看点”App等任务。每个任务对应了不同的获取红心数。

用户收集的红心的数量越多，参与的活动也就越多，分到钱的几率也会越多。

用户集齐“缤纷快手，点赞中国”对应字符的8张卡，就可以分奖金啦。

只要集齐卡片并合成红包，就有极大机会被更高额现金红包“砸中”，最高可拿走2020元大奖。集齐卡片的前666名，每人将额外获得666元现金奖励；前66666名，至少可得66元现金红包。

开奖后，所有合成红包的用户可参与瓜分1亿现金红包，最高可获得2020元现金红包奖励。

同时，当组队人数达到一定数值时，队伍成员还会获得华为Mate30 Pro、戴森V8吸尘器、小米扫地机器人、限量版“金鼠”等奖品。

需要特别强调的是，百度App并不是唯一的活动入口，包括百度极速版App、好看视频、全民小视频、百度贴吧、百度网盘、百度地图、爱奇艺等多个百度系产品均设置了活动入口，大家可以自行选择参与。

5、 微视10亿红包

微视是个新玩家。

从1月17日（农历小年）开始，微信撒10亿红包过新年，包括【个人视频红包】、【明星红包雨】、【集家乡卡】三大玩法。首先，小编诚挚奉上微视春节10亿现金红包时刻表。

在这次微视的红包活动中，其实有两个时间节点。一是1月17日（小年）——2月8日（元宵节）。这个时间段，微视主推的是8亿视频红包补贴。

主要玩法分为三种：

一分钱大作战：用户仅需花一分钱塞进视频红包，微视在用户投入的一分钱基础上进行金额补贴，形成大红包后发出，单个红包金额最高可达888元。

红包体验金：在今年的视频红包玩法中，微视为用户提供了特别的福利——微视将随机抽取一定数量的用户赠送红包体验金，让用户免费发视频红包，体验金最高可达888元。（重点提示：红包体验金是微视平台提供给用户体验发送视频红包的体验金，仅可用于发送视频红包；用户每天有一次抽体验金的机会，抽中一次红包体验金后的用户在整个活动期间将不可再次抽取。）

视频彩蛋红包：用户通过微视给好友发送视频红包时，领取红包的好友能够随机获得视频彩蛋红包，彩蛋金额同样最高可达888元。

另一个重要的时间点是1月22日（腊月二十八）——2月8日（元宵节）。微视推出了“集家乡卡瓜分2亿”活动。

微视今年推出的“集家乡卡”玩法，5张类型卡：美食卡、地标卡、风景名胜卡、文化卡、新时代卡。家乡卡汇集了中国34个省级行政区的特色符号：北京故宫、长沙臭豆腐、上海东方明珠、青岛栈桥......当熟悉的美食、地标、文化出现在一张张卡片上。

走出家门，拍拍家乡风景，爱宅的刷刷家乡视频，都可以获得抽卡机会。

集齐同一家乡的5张类型卡，就可以召唤神龙——合成1套家乡卡，拥有1份参与瓜分2亿大奖资格。

这里还有个集卡小窍门，就是除了收集本省家乡卡，你还可集齐其他省份的家乡卡，每场最高合成五套家乡卡。

在1月22日-2月8日的每晚20:20，参与集卡玩法的用户还能领取家乡百万红包。用户领取到红包后可以分享给10个好友，分享成功后自己也可以在其中领一个红包。

敲重点！注意彩蛋、彩蛋、彩蛋！

每晚7点，还会有千万明星红包雨活动。

有邓伦、迪丽热巴、电影《囧妈》导演/主演徐峥、TFBOYS、肖战、杨超越、杨幂、易烊千玺等百余位明星将带着个人视频红包前来…….

还有最关键的！

本次腾讯微视上发布的视频红包，你既能在微视上领取，也可以转发视频红包给好友，在微信、QQ社交平台上直接领取。

好了，以上就是目前薅羊毛的办法，不论战况如何，都祝大家薅得开心薅得愉快！