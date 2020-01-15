花钱才能看！微信订阅号正在灰度测试付费图文功能

IT之家1月15日消息 腾讯微信团队今日表示，目前微信灰度测试订阅号付费能力，符合条件的运营者可以前往公众平台开通付费功能。成功开通后，运营者可对原创文章的部分或全部内容设置收费，用户购买文章后方可阅读全文。

据悉，该功能的申请条件主要有三个：①公众号已注册超过3个月；②近3个月内无严重违规记录；③已发表至少3篇原创文章。据介绍，订阅号付费内容支持iOS端与安卓端用户购买，iOS端通过苹果IAP支付，安卓用户则通过微信支付进行付费。

开通付费功能后，文章将分为“普通图文”和“付费图文”两种类型，付费图文必须是原创文章。对于付费图文，用户未付费前可免费阅读前言和试读部分，留言只可查看；付费后可以阅读全文、写留言。除此之外，付费图文暂不支持转载、赞赏、插入广告。

微信表示，好的内容创作者，值得更好的受益，微信平台努力为优质的内容创作者提供更多能力，让创造价值的人体现价值。

此外，微信团队还针对订阅号付费能力的细节进行了解答：

1.什么样的内容可以设置付费？

注册超过3个月、近3个月内无严重违规记录、已发表至少3篇原创文章的订阅号可以开通付费功能。目前付费功能正在灰度测试，符合以上开通条件的订阅号即有机会被灰度。

成功开通后，运营者可对原创文章的部分或全部内容设置收费，用户需要购买后才能阅读全部内容。

通过订阅号列表右上角“…”进入“我的付费内容”，用户可查看自己曾经付费过的订阅号和对应的付费内容。

2.付费文章有规定价格吗？

目前，运营者可在1~208元里的35个价格档位选择合适的定价，暂时不支持运营者自定义价格。

3.如何设置付费阅读比例？

运营者可以在公众号后台编辑器底部的“图文类型”里选择“付费图文”，根据指引设置文章可试读的比例，以及购买定价。

4.目前哪些帐号有灰度测试资格？

目前，付费功能仅对部分符合条件的个人订阅号进行灰度，暂不开放申请。后续将陆续为更多帐号提供该能力，敬请期待。

5. iOS端和安卓端都支持购买吗？

订阅号付费内容支持iOS端与安卓端用户购买，iOS端通过苹果IAP支付，安卓用户则通过微信支付进行付费。

6.收入是否全部给到运营者？平台会抽成吗？

依据苹果公司《Apple Developer Program》条款规定，微信先与苹果公司结算，其余款项将配合苹果结算周期提供给运营者。

安卓端款项暂无渠道成本，每月结算给运营者。灰度期间平台暂不抽成。

7.付费阅读的文章可以被删除吗？

运营者可以自行删除付费阅读文章。如文章违反《微信公众平台运营规范》，平台将依据规定进行相关处罚。

对文章付费，是用户对订阅号的信任。我们建议运营者对付费阅读文章质量进行严格把关，对用户负责。如因运营者自行删文导致了用户投诉或纠纷，平台会视情况进行相关处罚。

8.文章设置为付费后是否还能使用赞赏功能？

付费文章暂时不支持使用赞赏功能。

9.媒体和政府、企业帐号是否可以开设付费阅读？

灰度期间暂不支持。

10.我支付过的文章，能否转发给朋友看？

付费文章仅付费用户可查看，其它用户无论从什么途径获得文章，都需要购买后才能阅读。

11.是否有包年/包月等选择？

目前仅对单篇文章提供阅读付费能力。