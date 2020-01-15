杭州通“交通联合”纪念卡1月20日限量首发！可在全国坐公交地铁

IT之家1月15日消息 在杭州市交通运输局牵头下，杭州市民卡有限公司完成接入全国一卡通后台系统升级改造工作。2020年1月20日起，杭州通“交通联合”纪念卡限量首发，杭州通纪念卡商城1月15日起接受预定。

该卡可在全国275个城市使用，一卡在手，通行全国。

杭州通“交通联合”纪念卡1月20日首发2020年1月20日，杭州市民卡有限公司将正式推出杭州通“交通联合”纪念卡暨鼠年生肖卡。

▲杭州通“交通联合”纪念卡暨鼠年生肖卡卡面

该卡符合交通运输部全国交通一卡通标准，卡片上除了“杭州通”字样外，还印有“交通联合”标志，不记名不挂失，具有公共交通支付功能。

这张卡同时也是鼠年生肖纪念卡，售价25元/张，限量发行，集颜值、实用与收藏于一身。

杭州通“交通联合”卡可在哪些城市使用？

跟杭州通·通用卡一样，杭州通“交通联合”纪念卡可在杭州坐公交、地铁、水上巴士及租用公共自行车、停车缴费等，并享受公共交通领域的优惠。

在此基础上，杭州通“交通联合”纪念卡还可在已接入“全国交通一卡通”的北京、上海、广州、深圳、嘉兴等275个城市使用，实现“一卡在手，通行全国”。

杭州通“交通联合”卡可享受哪些优惠？

杭州通“交通联合”卡可享受杭州市公共交通的优惠折扣及公交之间、公交地铁之间的换乘优惠。具体包括：

● 公交、地铁、水上巴士9.1折，还可充月票，5折乘坐指定公交；

● 可租借公共自行车，1小时内租车免费；

● 主城区路面停车刷卡8折；

● P+R停车5折（点我查看P+R停车规则）

● 享受换乘优惠，即90分钟内公交和公交之间、公交和地铁之间换乘，可享受最高2元的减免优惠。

杭州通“交通联合”卡如何充值？

带有“交通联合”标志的杭州通卡目前只能在杭州市进行充值和退（换）卡，尚不能进行异地充值和退（换）卡。

手机预充值+补登

通过杭州市民卡APP或“杭州公交充值”微信小程序，即可在线预充值钱包或月票，充完后，持卡至就近的公共自行车亭自助机等地拍卡补登即可。

杭州通自助售卡充值机充值

持卡至杭州任一地铁站内的杭州通自助售卡充值机，即可完成充值、圈存、补登等操作。

如何购买杭州通“交通联合”卡？

1月20日起，用户可以至市民卡服务网点购买杭州通“交通联合”卡，具体网点信息如下↓↓

此外，从1月15日起，“杭州通纪念卡商城”小程序接受预定杭州通“交通联合”纪念卡暨鼠年生肖卡。因春节期间快递停运，订单统一于节后2月1日开始发货。

如果没买到杭州通“交通联合”纪念卡暨鼠年生肖卡，也别慌，预计2020年3月，带有“交通联合”标志的普通杭州通卡将会正式发布。敬请期待。

其他城市发行的“交通联合”卡 能否在杭州使用？

杭州市地铁集团有限责任公司力争在2020年5月1日前完成杭州地铁各线路的全国公共交通一卡通互联互通改造。

也就是说，其他城市发行的“交通联合”卡，即日（1月15日）起可在杭州刷卡坐公交、水上巴士，并预计于今年5月可以刷卡坐地铁。



需要提醒的是，异地发行的带有“交通联合”标志的公共交通卡在杭州市暂不能办理充值、退（换）卡，不享受公共交通优惠。