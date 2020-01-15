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闲鱼：“年会奖品”关键词被用户搜索超过百万次

2020/1/15 17:08:06来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月15日消息 闲鱼发布的《闲鱼年会经济数据》显示，截至目前，闲鱼上发布的年会奖品数量相较于去年增长了108%，“年会奖品”这一关键词被用户搜索超过百万次。

数据显示，2020年转让年会奖品的卖家分布最多的五个城市依次为上海、北京、深圳、广州、杭州。转让频次最高的三类奖品依次是礼服晚装、手机以及蓝牙耳机。其中，蓝牙耳机的成交率达78%。

值得一提的是，网上还出现了新晋成语“十动然鱼”：员工抽中了公司的年会奖品，十分激动，然后当场挂上了闲鱼。

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关键词：闲鱼

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