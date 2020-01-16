台湾运营商承受不了大声疾呼：中止5G频谱竞标吧！

据台湾媒体报道，在台湾5G频谱争夺战进入第25天、竞标总金额突破1300亿新台币后，终于有运营商承受不住，大声疾呼台湾地方政府、通讯监管机构NCC考虑国际案例、市场现状，宣布中止竞标，否则非产业和用户之福。

本次竞标中，最热门的3.5GHz频段得标金额已达1364亿新台币，相比底价增幅达461.5%，每单位（10MHz）金额为50.75亿新台币，折算下来超过意大利和德国，位居全球第一贵，且比排名第二的意大利贵50%。如果加权台湾相对较少的人口数来算，台湾频谱价格贵到高不可攀。

自5G频谱竞标启动以来，台湾老牌三大运营商中华电信、远传电信、大哥大市值合计跌去了510亿新台币。

运营商人士坦言，由于本次释放的频宽不足，竞标根本不会停。过高的标金使得初期费用很高，消费者不会使用，违背了地方政府原先“加快发牌、想让民众早点使用5G”的设想。而运营商因为付出过高的标金，也会影响未来建设进度，使得5G反而成为累赘。

台湾法律界人士指出，对于5G竞标是否中止，NCC具有解释权。如果竞标不是为了获取更多标金，那么应该视情况暂时中止竞标，或者重新竞标。

此前台湾媒体已经算过一笔账，台湾几大运营商能够动用的全部“家底”约900亿新台币。由于台湾主管机构NCC为本次5G频谱竞标设置了多重拍卖机制，确保5G频谱价高者得，导致各家运营商流干了血，也无法退出，只能咬牙死撑。

目前，五大运营商进退两难，只好每天加价。业界呼唤地方政府与五大运营商重新讨论竞标办法。

业内人士指出，曾不止一次向地方政府建言采取“捷克模式”。当初捷克拍卖4G频谱，当竞标价格达到底价2.7倍，直接中止，后来重新竞标时，只比底价高出不到2倍。

地方政府高层回应，竞标是市场机制，言下之意是不会介入。同时还给运营商狠狠捅了一刀：对于5G资费，地方政府会严格为人民把关。