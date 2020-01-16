马云湖畔大学面试：明星创业者云集，马校长提终极问题

1月16日上午消息，近日，来自世界各地的145位企业家从1500多位报名者中脱颖而出，进入湖畔大学六届招生最终面试，而能够被录取的只有40多位，录取率不足3%。

马云在与候选学员沟通时说，创业者最大的竞争对手是未来。想要成为未来的专家，就要不断学习。“无论进不进湖畔，候选企业家都能够永远保持学习的精神和能力。因为只有会学习、愿意学习的人才能面向未来。”

据悉，今年进入最终面试的企业家，不仅有搜狗CEO王小川、猎豹移动CEO傅盛等互联网行业的明星创业者，还涵盖了制造业、大消费、医疗、教育、科技等各领域里的创业者，更有米未传媒马东、UCCA尤伦斯美术馆馆长田霏宇等文化行业代表。

今年湖畔大学第六届招生，1500多名企业家报名，进入最终面试的企业家有145位，是面试人数最多的一年。他们平均年龄38.8岁，平均创业两次，平均创业年限长达10年。

由于今年报考学员质量很高，面试人数比往年多出近一倍，当天的面试特意设置了两轮晋级制。学员，先要通过上午“九进二”的面试考验，才有机会晋级下午的面试。第二轮面试，还要在10位候选者中进入前三名才能被最终录取。从早上8点开始到下午5点结束，连续奋战9个小时，这对候选企业家来说，是一次脑力、心力、体力的综合考验。

“老说与众不同，你到底与众不同在哪里？”现场提问的考官非常犀利，丝毫不留情面。甚至有面试官与候选者针对某个问题展开了一轮激烈辩论。每个面试小组除了由五位企业家和湖畔学长组成的考官团队，候选者还要接受本组其他候选者的轮番追问。

湖畔大学创立于2015年，不同于传统的商学院，湖畔大学由马云、柳传志等成功企业家亲自授课、交流，将自已的人生经验甚至失败教训毫无保留地向年轻一代分享，实现企业家精神的代际传承，推动企业家成长。