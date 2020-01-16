内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

美图年度报告：15%的女性曾用“大眼”功能进行丰胸

2020/1/16 15:13:15来源：TechWeb作者：Suky责编：孤城评论：

近日，美图公司发布《2019，那些关于自拍小秘密—— 美图年度自拍趋势数据报告》。美图公司基于其旗下影像拍照、影像处理全系产品沉淀的大数据，及10万份美图真实用户的调查问卷与面对面访谈，整理得出该报告。

美图年度自拍趋势数据报告显示，近7成女性追求肤色、眼睛大小的自然调整，超5成女性希望在脸上保留更多雀斑、痣甚至皮肤纹理等原始特征。

女性追求变美的关注点也不再局限于脸部，“全身变美”成为新的需求点。数据显示，7成的使用者会在拍全身照时主动修饰身材，尤其是拉长腿部线条。也有4成的常健身用户表示曾尝试或愿意尝试美图秀秀推出的“增高塑形”功能，以修饰腹肌等肌肉位置。

而作为女孩们修图的“小秘密”，美图调查发现，除了不少用户会使用修容笔修饰发际线外，15%的女性曾使用美图秀秀大眼功能进行丰胸。“变美”也不再是“为悦己者容”，超8成人表示为取悦自己而美颜，超7成人认为发自拍可提升自身自信，女性美颜修图的出发点更多地转移至自身审美偏好。

数据报告显示，相比于传统认知中的着重于五官细节的调整，“熬夜主力军”80后、90后在修图方面更为注意发际线和鱼尾纹问题，在接受调研的90后用户中，7成女性在修图时最注意发际线问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：美图笔记本

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    