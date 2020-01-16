美图年度报告：15%的女性曾用“大眼”功能进行丰胸

近日，美图公司发布《2019，那些关于自拍小秘密—— 美图年度自拍趋势数据报告》。美图公司基于其旗下影像拍照、影像处理全系产品沉淀的大数据，及10万份美图真实用户的调查问卷与面对面访谈，整理得出该报告。

美图年度自拍趋势数据报告显示，近7成女性追求肤色、眼睛大小的自然调整，超5成女性希望在脸上保留更多雀斑、痣甚至皮肤纹理等原始特征。

女性追求变美的关注点也不再局限于脸部，“全身变美”成为新的需求点。数据显示，7成的使用者会在拍全身照时主动修饰身材，尤其是拉长腿部线条。也有4成的常健身用户表示曾尝试或愿意尝试美图秀秀推出的“增高塑形”功能，以修饰腹肌等肌肉位置。

而作为女孩们修图的“小秘密”，美图调查发现，除了不少用户会使用修容笔修饰发际线外，15%的女性曾使用美图秀秀大眼功能进行丰胸。“变美”也不再是“为悦己者容”，超8成人表示为取悦自己而美颜，超7成人认为发自拍可提升自身自信，女性美颜修图的出发点更多地转移至自身审美偏好。

数据报告显示，相比于传统认知中的着重于五官细节的调整，“熬夜主力军”80后、90后在修图方面更为注意发际线和鱼尾纹问题，在接受调研的90后用户中，7成女性在修图时最注意发际线问题。