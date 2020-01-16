【IT之家评测室】华硕灵耀X2 Duo体验评测：示范一下14寸笔记本上如何装下12.6寸副屏

华硕于北京时间1月6日在CES 2020发布了全新的双屏笔记本Zenbook Duo，IT之家也提前拿到了其对应的国内版本，就是我们今天的主角——华硕灵耀X2 Duo。单听名字就知道是华硕灵耀X2 Pro的“亲生弟弟”，不知道大家对那台三万多的性能怪兽还有没有印象，硬朗的机身和精致的做工挺惊艳的。看到外观后，如果不是尺寸有别，真容易把这俩机型弄混，最醒目的是华硕灵耀X2 Duo采用了和X2 Pro相同的屏幕技术，C面同样有一块与主屏等宽的ScreenPad Plus，最大的不同则是灵耀X2 Duo更轻更薄，一起来看华硕是如何将12.6英寸的副屏装到轻薄本上的，以及会对体验带来怎样的改变。



一、外观&设计

华硕灵耀X2 Duo可以近似地说是X2 Pro的缩小版，设计语言一脉相承，通体采用翡翠玉配色，A面依然是熟悉的偏心同心圆金属拉丝纹理，“ASUS”亮面logo位于圆心处，稍微改变视角，光柱围绕着圆心移动变换，观感上十分明丽干净，翡翠绿配色也并不显得很深沉，金属质感十足，我就这么拿着笔记本在手里转来转去看了一分多钟。

B面则是一块1920×1080的IPS屏，大角度开盖状态下四边控制得都还不错，平屏占比为90%，最高亮度为300nits，178°广视角，支持72% NTSC色域，以及潘通校色。上边框有一枚720P HD摄像头以及两颗IR红外传感器，Windows Hello面部解锁非常快，基本都在一秒以内，而且对光线和距离不太挑，体验非常好。

最有特色的C面，首先便能到这块12.6英寸、分辨率为1920×515的ScreenPad Plus，与主屏等宽，支持触控及手写笔，同样有178°可视角度，表面玻璃有轻微的磨砂手感。ScreenPad Plus下边缘中央为“ASUS ZenBook”logo，个人认为这样设计非常讨巧，利用logo通常在屏幕下方的习惯，来暗示用户主屏和ScreenPad Plus可以当做一整块屏幕来使用。

ScreenPad Plus左下方有一枚非常小巧的10代酷睿i7贴纸，下方便是键盘，依然采用键盘面稍低于C面边缘的设计，支持三级可调节背光，对我来说键帽大小和键程都比较合适，回弹反馈明确，打起字来很舒服，效率也不低。键盘右侧是带有实体按键的触控板，说实话这触控板面积实在小了点，不过触摸手感很顺滑，不可按压。

D面比较简单，两个防滑胶条，一堆贴纸，还有就是哈曼卡顿认证的扬声器开孔和底部进风口，不过从侧面看机器棱角分明的设计风格一览无余。

华硕灵耀X2 Duo采用全铝机身，镜面边缘切割，好看还是很好看的。不过说轻薄也是相对X2 Pro而言算比较轻薄，X2 Duo整机约19.9mm厚，重约1.5kg，相较于X2 Pro的2.5kg确实轻薄了许多，不过在众多14寸机型中并没有太多优势，好在屏幕尺寸在大小相似或重量相仿的机型中独一无二。

接口方面，机身左侧有1个DC充电接口、1个HDMI接口、1个USB 3.2 Gen2（10Gbps）Type-A接口以及一个USB 3.2 Gen2（10Gbps）Type-C接口，不支持PD充电，右侧依次有1个USB 3.2 Gen1（5Gbps）Type-A接口、1个3.5mm耳麦接口、1个TF卡槽以及系统和电源指示灯，对于一款14英寸的笔记本来说，这个接口配置还算可以了。

总体来讲华硕灵耀X2 Duo的设计语言与前作X2 Pro基本一致，颜值始终在线。只是出于定位和尺寸的差距，做工不如后者精致，但并不差，机器在14英寸笔记本阵营中算比较厚重的，但也有其他所有机型多没有的优势，基本算是开辟了一个新的细分市场。

二、ScreenPad Plus

华硕灵耀X2 Duo最大的特色还是这块ScreenPad Plus，也是ScreenPad Plus首次被引入到14寸的机型上。

本质上，这是一块12.6英寸、分辨率为1920×515的触摸屏，即笔记本自带的第二块显示器，和外接一个显示器没有本质上的区别，当然分辨率是为了给键盘和触控板留有一席生存空间。放图标、放窗口、左边缘滑呼出多任务界面以及右边缘滑呼出通知栏都是没有问题的。

和之前我们在华硕灵耀X2 Pro上见到的ScreenPad Plus一样，功能也几乎一致。ScreenXpert最基础也是最主要的功能，是统筹、规划、安排ScreenPad Plus和主屏幕间中的所有应用程序窗口，比如当你拖动一个窗口时，在你鼠标开始移动不远处，会出现三个功能按钮或者叫区域，将鼠标停留在对应区域内，即可实现对应的功能。最左侧的是将窗口切换至ScreenPad Plus全屏显示状态，中间的是在左侧基础上，将应用程序图标固定到启动栏，最右侧的是窗口同时充满两块显示器，可在任意显示器实现控制，没有通过英伟达PhysX等功能，即可在分辨率、缩放比例不同的两块显示器间完成一定的协作，使用时最好在设置中勾选自动隐藏任务栏，但从截图来看，任务栏还是漏了个头。

主副屏切换也是非常快捷的功能，按一下，主屏幕和ScreenPad Plus中的窗口会互换，但每款屏幕中窗口的相对位置不变，即所占屏幕的比例不变。

切换前

切换后

ScreenPad Plus最大的用处依然是作为主屏幕的辅助或扩展，如Corel Painter，主屏幕显示主页面，ScreenPad Plus放置工具、参考数据或来源文件，算是比较好地体现双屏的协作能力，又或者剪辑视频时可以把时间轴放在ScreenPad Plus上，不挤占主屏空间。

华硕灵耀X2 Duo第一次将ScreenPad Plus带到了14寸机型上来，在保证一定的便携性的同时，多出一块屏幕对于效率提升的帮助是非常大的，不管是放置多窗口还是分配功能元件，双屏系统相较于单个屏幕都有很大优势。

三、性能表现

华硕灵耀X2 Pro采用英特尔酷睿i7-10510U处理器搭配英伟达GeForce MX250显卡的配置组合，采用16GB DDR4-2133MHz双通道内存以及1TB三星PM981 SSD的存储组合。

这一套CPU和显卡组合无疑是本代际最常见的配置，我们已经见过不下五次了，这里简单交代一下华硕灵耀X2 Duo的性能表现情况。

CPU这边，Cinebench R15单核性能得分176cb，多核性能得分728cb；





R20单核成绩为416pts，多核成绩为1486pts，是这颗CPU比较正常的发挥。

PCMark8 Work accelerated成绩为5322分，Creative accelerated成绩为5136分，办公和轻量化设计完全可以胜任。





英特尔酷睿i7-10510U作为十代轻薄本中的绝对主力，以及性能最好的低压处理器之一，应对办公场景是完全没有压力的。

游戏性能方面，3DMark Time Spy总分为1292分，显卡分数为1167分，Fire Strike总分为1350分，显卡分数为1360分，性能释放比较保守，不过依然在同配置的合理表现范围内。

是可以玩一些网游的，《守望先锋》中画质下开启垂直同步，帧数基本可以稳定在70帧，但如果全屏游戏过程中不下心碰到ScreenPad Plus，游戏会被挤掉，需要注意一下。

让人非常惊喜的就是，华硕灵耀X2 Duo采用了16GB DDR4-2133MHz双通道内存以及1TB三星PM981 SSD的存储组合，PCIe 3.0×4的速率让大容量顺序读取和写入可以保持在3300MB/s和2200MB/s以上。

四、续航、散热和噪声

华硕灵耀X2 Duo采用了一块70Wh的四芯锂电池，在14英寸机型中算比较大的，官方宣称“理想情况下”可提供22小时的续航，不过考虑到实际使用场景和两块显示器，22小时可能达不到，但坚持一天应该不成问题。

从官方宣传片来看，华硕灵耀X2 Duo的散热配置比较一般，两个小风扇多根粗细不同的热管，散热效果还是要看实际测试。

运行压力较小的单烤CPU和FurMark双烤，30分钟后CPU温度稳定在75℃上下，频率为2.9GHz，GPU温度则在68℃上下，比较凉快；同时在双烤期间，电脑较为安静。

总结

优秀的外观设计和比较精致的做工，让华硕灵耀X2 Duo有着不俗的外在，均衡的配置和令人惊喜的存储组合保证了其的内在，ScreenPad Plus则是非常独特的加成，是一款好产品。i7-10510U版华硕灵耀X2 Duo在京东自营售价为9999元，英特尔酷睿i7-10510U和英伟达GeForce MX250配置组合卖到万元在多数人看来是不太好理解的，这也决定华硕灵耀X2 Duo的受众只能是小部分群体，比如需要更多屏幕空间用以增加效率的设计师等。

英特尔酷睿i7-10510U版华硕灵耀X2 Duo起售价为9989元，感兴趣的朋友可以看一下。



