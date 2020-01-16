3D打印技术出创新！来看看0.1毫米高的大卫雕像

苏黎世的研究人员将米开朗基罗的大卫复制成金属微缩模型，这项成就很好地显示出苏黎世理工大学（ETH）开发特殊3D打印方法的潜力。米开朗基罗的大卫——几乎每个孩子都能认出这座世界著名雕像。不同的是，这个大卫连同底座只有1毫米高，而且，它是由纯铜而非大理石制成的。雕像由来自Exaddon（ETH分离出的公司）的乔治·埃尔科拉诺(Giorgio Ercolano)和ETH教授托马斯·赞贝利(Tomaso Zambeli)领导的团队（生物传感器和生物电子实验室）共同使用3D打印创建。赞贝利和他的团队几年前开发了3D技术。科学家可以用它来制造纳米和微米尺度的金属结构。

从不同角度看3D打印的微型大卫像

该过程的核心部件是耦合到悬臂上的微吸管，这能够有效控制接触力。有了这个组件，研究人员可以高精度地一层层地建造微小的金属结构。Exaddon采用了这种微型金属印刷方法，并特别在速度上对其进行了改进。

1、打印复杂的几何图形

此前，研究人员大多创建的是微小的柱子或线圈。“然而，这个过程有助于我们打印各种复杂程度的结构或几何图形”埃尔科拉诺说。这座雕塑是一气呵成的，没有支架或模板，也不需要任何烧制或回火。埃尔科拉诺和同事在《Micromachines》杂志上发表了他们的研究成果。此外，大卫雕塑的数据可以在互联网上免费获得。

不能再小了！这是0.1毫米的大卫雕像

2、更小的尺寸受解决方案限定

埃尔科拉诺给大卫打印了两种尺寸：一种是1毫米高的雕塑，另一种是小十倍的雕塑。他说：“小版只有大版的底座那么高。”但是，对于如此小的结构，目前的解决方案有一定限定。印刷的金属微型对象通常从1微米(?m)开始，对于更复杂的对象，大小从100?m到1 mm不等。就时间而言，该设备需要30个小时才能创造出大版的大卫，而小版本只需要20分钟。理论上，该系统可以打印最大尺寸为5毫米的物体，但它也足以打印数百甚至数千个微小物体，原则上可行。

赞贝利对结果非常满意。“很高兴我们实验室的一项技术进入了实际应用，这项3D打印技术能够被采用和改进，这表明它真的很管用。”印刷过程是电子行业最感兴趣的。有了这种打印技术，制造商可以将计算机芯片连接在一起，或者精确地修复微电子系统。