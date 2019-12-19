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10万元的3D头模现场测试3D刷脸支付，结果失败

2019/12/19 21:29:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

此前据报道，《财富》杂志消息，美国人工智能公司Kneron使用高质量的3D面具在世界各地成功骗过了人脸识别系统。在亚洲，Kneron团队在人脸识别技术广泛应用的商店内使用特质的3D面具，骗过了支付宝（AliPay）与微信支付系统来进行购买。

据看看新闻报道，对此，支付宝团队回应，此前试图联系这家企业获取详细信息，但是对方将该新闻及视频下架，没有提供更多信息。

微信方面称，目前已采用了多项技术，可以有效抵御视频、纸片、面具等攻击。

支付宝和微信均表示，如果出现刷脸支付导致盗刷可申请全额赔付

针对近期受关注的3D头套突破人脸识别的问题，深圳电视台做了价值10万元的3D头套进行了现场测试，结果发现，2D门锁、手机2D摄像头被轻松突破，但在试图突破3D的刷脸支付时失败了。

深圳电视台联系了生物识别技术工程师来做这个实验，该3D打印头模由硅胶制成，形象非常逼真，造价约10万人民币。工程师先用自己的真身面部信息录入了门禁系统，据测验，很容易攻破了2D系统。而手机的2D面部识别也轻松击破。

不过在刷脸支付环节，通过扫描3D头模后刷脸支付系统没有一次性支付，而是发起了二次验证，输入手机联系方式后，系统最终显示刷脸支付失败。

视频观看：点此链接

那么哪些情况下，3D打印头模可以解锁呢？哪些又不可以呢？

在门锁和手机的基于2D的人脸识别时，在面对高精度的道具时很容易被破解。

而刷脸支付采用的3D人脸识别，可以通过综合手段避免身份冒用。

国内生物识别技术工程师表示，国外团队可能做了更加精密且昂贵的设备，比如电子眼、完整模拟人体的整个设备，但该成本很昂贵。第二点，在金融支付的行业，拥有多道防线，冗余的操作，类似于密钥，以及支付的限额，不用担心金钱的丢失。

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关键词：刷脸支付3D打印

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