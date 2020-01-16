长江存储3D闪存2020年全面爆发，威刚将率先发布消费级SSD

IT之家1月16日消息 根据长江储存官方的消息，1月16日，长江存储召开市场合作伙伴新春沟通会。长江存储董事长，紫光集团董事长赵伟国在欢迎词中谈到：“2020年是存储器黄金十年新的开始。随着5G、AI、大数据、物联网、云计算等技术的发展，存储器市场需求将呈现指数级增长。”

以下是各大合作厂商的发言：

群联（Phison）董事长潘健成谈到：群联长期专注于闪存主控的开发与存储方案的整合，透过群联自有技术与IP，整合长江存储创新的Xtacking®技术的3D NAND闪存，能快速的将存储产品整合及导入市场，协助扩大市场的应用与普及率。

威刚（ADATA）董事长陈立白表示：威刚与长江存储顺利取得合作后，将先于市场推出消费性SSD产品。

联芸科技（MAXIO）副总经理李国阳表示：长江存储是全球唯一的掌握Xtacking®架构3D NAND闪存技术的厂商。在与长江存储的深度合作中，我们通过复杂应用场景深入了解长江存储3D NAND的特性。经过大规模持续压力测试，长江存储64层3D NAND闪存可靠性、稳定性、性能均可与国际同类产品相媲美。

慧荣(SMI)资深副总Nelson Duann表示：从长江存储最初第一代NAND的开发，到近期最新一代慧荣也都参与其中，会持续以我们专业来支持中国闪存存储产业的发展。

国科微(GOKE)副总裁康毅提到：通过将长江存储3D NAND闪存导入国科微固态硬盘，我们一起为用户提供更领先的存储解决方案。