安卓6.0手机都能玩！Xbox主机串流游戏测试版全面发布

IT之家1月17日消息 Xbox团队宣布：从今天起，来自全球所有支持Xbox One市场的Xbox Insider成员将可开始测试 Xbox主机串流功能 （Xbox Console Streaming）。

Xbox主机串流功能是全新的系统功能，这一功能将让玩家可以在支持安卓系统的智能手机及平板设备上，畅玩在Xbox One主机上购买并安装的游戏内容（也包括已经安装的Xbox Game Pass游戏内容）。

加入Xbox主机串流功能测试

首次接触Xbox主机串流测试的玩家，可以参考下列步骤进行测试：

首先请确保您已加入Xbox Insider项目，并被列入任一测试圈层（Test Ring）。

作为一名Xbox Insider,参加Xbox主机串流功能测试的玩家需要:

一部运行Android 6.0或更新操作系统的智能手机或平板设备，该设备还需支持Bluetooth 4.0。（移动数据可能会收取费用）

一个支持蓝牙的Xbox One无线手柄。

Xbox账号以及高速网络连接。

尽管并非必要，推荐通过手机进行功能测试的玩家使用手机支架。

通过Google Play商店下载Xbox Game Streaming (Preview)应用。

该应用将会引导您在您的Xbox One上安装Xbox主机串流功能，并对您所在使用环境的网络、主机设备以及手柄进行测试：

网络环境测试将确保您主机所在的网络连接及设置可以达到串流功能测试所需的最低需求：

NAT类型：Open或Moderate

向上信号流带宽：至少4.75 Mbps，建议9 Mbps

网络延迟：不得高于125 ms，建议低于60ms

主机设置：电源设置须为Instant-on

如在改善主机设置过程中需要帮助，请点击 Xbox帮助与支持。

如需更多游戏串流相关的帮助与支持，请点击游戏串流支持中心。或者通过 Xbox Insider Subreddit 与其他社区成员进行讨论。