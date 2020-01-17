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谷歌Pixel 4a系列手机处理器曝光：搭载骁龙730/765处理器

2020/1/17 14:53:41来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家1月17日消息 近日据androidauthority消息，通过数据库查询显示谷歌公司将在2020年推出两款新的中端Pixel手机，搭载高通骁龙730和765处理器，可以确认为谷歌Pixel 4a系列手机。

▲此前曝光的谷歌Pixel 4a手机带壳渲染图丨via Slashleaks

早在去年12月，谷歌Pixel 4a手机的渲染图曝光；此外根据一份报告称，谷歌不会像去年的Pixel 3a那样发布“XL”版本。目前XDA的开发人员发现了谷歌三款未发布手机的代号。

在研究了Android开放源代码项目（AOSP），最新的Pixel 4固件和Google应用等；XDA发现了谷歌手机的三个新设备代码名称，分别是“Sunfish”，“Redfin”和“Bramble”。

根据信息显示，“Sunfish”将采用高通骁龙730芯片组，“Redfin”将采用骁龙765 5G芯片组；此外，“Bramble”也将搭载骁龙765 5G芯片组，但是信息表明该型号可能只是开发的原型机，不是要发布的手机。

目前除了处理器信息，还没有这两款手机其他信息；根据曝光日期判断这两款手机应该是谷歌Pixel 4a系列手机，具体内容还有待官方正式公布。

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关键词：谷歌Pixel 4a

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