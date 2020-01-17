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报告称90后快递是全国人均1.6倍，爱买爱退偏爱上门退换

2020/1/17 16:12:02来源：TechWeb作者：老喵责编：远洋评论：

1月17日消息，根据波士顿咨询今天发布的《90后的快递生活》报告显示，90后99%以上的包裹来自网购；他们月均6个快递，其中“社恐人群”爱用菜鸟驿站收件；他们爱买爱退，寄件中个人享受类产品多、生活类少，偏爱小哥上门退换货；他们关注隐私，普遍参与绿色回收、环保公益。

报告显示，90后月均收到6个快递，相当于全年72件，这是全国年人均45件的1.6倍。其中99%以上的快递都来自网购，多为美妆服饰、数码电子等个人享受的潮流品，生活类产品相对较少。

波士顿咨询董事总经理、全球合伙人陈庆麟表示，“作为互联网原住民，90后依赖线上社交与购物，快递已成为日常：他们‘独而不孤’，关注流行、精明消费，相信‘颜值即正义’，相比上一代，有自己独特的网购观念和生活方式。”

调研显示，相比其他人群，90后更接受菜鸟驿站和快递柜，对自助式的服务接受度高，原因包括免费保管、找件省时、安全不容易丢件等。

报告认为，他们更倾向于使用代收服务而非送货上门。个中原因是注重个人隐私，很多人希望避免与快递员直接接触，以及“不愿麻烦别人”。

值得注意的是，90后尤其是95后注重环保，参与快递纸箱回收再利用比例更高，更偏爱有绿色回收的驿站。

另外，“爱买爱退”是90后快递最大的特点之一，寄快递退换货占很大部分，2/3的人有过这一经历。报告显示，不同城市线级的90后中，一线城市文件寄件多，新一线城市则是服饰等多，退换货频繁。

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关键词：快递

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