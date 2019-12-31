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国家邮政局：保证春节期间“不休网、不拒收、不积压”

2019/12/31 21:02:49来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月31日消息 据国家邮政局官网消息，近日，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅有关通知精神，国家邮政局通知要求全系统全行业在2020年元旦春节期间扎实做好各项工作，确保寄递渠道安全平稳运行。

通知强调，要保障快递小哥合法权益，维护邮政行业稳定运行，深入开展关爱快递小哥工作，会同地方政府相关部门做好特困员工救助工作，加大临时救助和安全保护工作力度。开展“根治欠薪冬季攻坚行动”，会同地方政府相关部门依法处置拖欠农民工工资违法行为，严厉打击不支付劳动报酬犯罪，维护劳动者权益。加盟制快递企业总部要切实做好全网统筹管理，维护行业稳定运行。

通知要求，要做好节日期间服务保障，更好满足人民群众需求。全行业要贯彻落实以人民为中心的发展思想，优化生产要素配置，强化服务质量管理，创新做好节日期间寄递服务工作，更好满足人民群众美好生活服务需求。各企业要提前做好节日期间寄递服务保障计划，加强对基层网络，尤其是农村和西部地区营业网点管理，杜绝损害用户利益违法行为。邮政企业要强化运力调度，科学合理安排营业时间，切实做好春节期间服务保障，保证春节期间“不休网、不拒收、不积压”，充分满足人民群众用邮需求。

通知还要求，要做好节日安全生产工作，维护寄递渠道安全畅通。牢固树立生命至上、安全第一的理念，加强对雨雪冰冻、寒潮、暴雪、大风等灾害天气监测预警，加强对员工宿舍等人员密集场所安全管理，严格落实执行寄递安全“三项制度”。要认真做好应急管理工作，确保节日期间正常运转。加强监测预警，做好各类风险防范和应急处置准备。各级邮政管理部门和邮政、快递企业要在节日期间严格执行24小时专人值班和领导在岗带班、外出报备制度。遇有重要紧急情况和突发事件，要及时妥善处置，并按规定报告。

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关键词：快递

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