苹果首发帕斯卡契约：A13性能这么强，就是在等这一天

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这篇文章注定会引起Switch玩家的不满，但事实就是这样





还记得去年9月，iPhone 11发布会上用来展示A13能力的那款游戏《帕斯卡契约》吗？

今天它终于发布了。

启人第一时间下载了这款游戏体验，玩过之后，我又开心，又绝望。

我开心的是，有生之年，终于在手机上玩到了这种3A级别的游戏。

我绝望的是，在iPhone 11上游戏，性能和便携度比Switch还好，如果不是任天堂第一方独占撑着，可以预计，Switch惨败只是时间问题。

还是先来说说这款游戏吧：

这款游戏由中国开发团队打造。

构建了一个被名为污秽的黑暗所笼罩的世界。

在黑暗中，被人们称为神明的巨像散发着星火一般的光为人类驱散黑暗，可一场突如其来的瘟疫，让巨像接连陨落。

玩家扮演的角色发现，这场瘟疫好像和多年前离开自己的妻子有着某种联系，为了追查瘟疫的源头，玩家就此踏上旅途。

这款游戏虽然只是手机游戏，但所有的一切都在按照主机游戏标准制作：

它有一条长达20小时的故事主线，非常考验玩家操作。

商业模式上采用买断制，并无金币钻石之类的内购项目。

画面方面，使用3D粒子光影，草木水流皆为实时动态，同时加入大量过长动画。

音效方面，由世界知名交响乐团演奏，Air Studios录制。

各方面看齐PS4、Xbox、Switch上的那些游戏。

实际体验下来，不说是目前单机手游的登峰，也绝对能排到前三。

就连苹果都在App Store首页推荐它，到底有多好，应该可想而知了。

不过呢，今天专门用一篇微信头条来写他，肯定不是免费给它做广告。

重点是启人觉得，苹果在释放一个非常明显的信号：

苹果未来的方向，就是取代Switch，成为新一代移动游戏主机。（先别着急喷，我们一点点解释）

先来看看苹果是怎么在官方通稿中推荐它的：

性能

有一种画质，比超高还高的画质，那个超超高的选项，就叫iPad Pro或iPhone 11。

这句话是在说《帕斯卡契约》的画质好？

不对，这分明是在吹iPhone 11和iPad Pro的算力强。

想想Switch，售价不过2000元，因为成本原因，不得不使用老旧的英伟达Tegra X1处理器，性能大约和苹果A9处理器近似（也就是iPhone 6s的水平）。

受制于性能，Switch上的游戏表现都有妥协：

《超级马里奥奥德赛》使用了最简单的3D动画画风。

另一部旷世巨作《塞尔达旷野之息》，为了照顾机能，则使用了无勾线卡通画风，所有细节色块化处理。

Switch上的游戏，均不能做写实风格。

不信？找一个各平台都有的第三方游戏《巫师3》，差距一眼就看出来了。

启人明白，Switch的成功，根本不是靠机能，而是“乐趣”。

但是不得不说，即便任天堂第一方大作《旷野之息》都面临掉帧卡顿的问题，这种弱已经到了无法忽视的地步，极大限制了第三方生态的发展。

生态

是的，任天堂最大的优势，就是独占，好玩。

但这一点也仅对第一方游戏适用。因为第三方游戏可以在任何平台发布，在哪里都能玩。

事实上任天堂近年来也一直在尝试，将自家的第一方王牌IP搬到iPhone上。

动物之森、马里奥、宝可梦等至少5款第一方游戏，已经出现在了iPhone上。

iPhone保有量大，用户数多。相比任天堂的Switch平台，可以卖出更多游戏，给厂商带来更丰厚的利润。

这里的厂商，自然也包括任天堂。

对手机用户来说，所有游戏存档，直接使用苹果的iCloud保存。

至于游戏配件，可使用现成的PS4或Xbox手柄 （不支持Switch手柄）。

如果你是厂商，成本低，前景好，这么好的平台，为啥不来呢？

之前我们预测过苹果iOS设备会成为全球第四大主机平台。

今天这款游戏一出，启人觉得，说少了。

如果苹果能一直保持这样的力度，凭苹果的号召力，混个前二也不成问题。（毕竟这代Xbox销量还不如Switch呢）。

另外有一点不得不说，iOS平台的游戏价格比Switch便宜很多...

（所以我为啥要在Switch上买这么多...后悔了）





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