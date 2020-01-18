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魅族股权变更黄章退出？官方：信息出错，正沟通更改

2020/1/18 10:55:21来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

1月18日上午消息，据天眼查显示，1月16日魅族科技有限公司发生股权变更，其中除了一些公司发生股权变动之外，比较突出的一条是创始人黄章退出。新浪数码向魅族科技了解，相关人士回应称是“信息出错，正在沟通更改”。

据天眼查显示，1月16日天眼查显示，创始人黄秀章（黄章）从魅族科技有限公司的股东中退出，但据“国家企业信用信息公示系统（广东）”网站显示，法定代表人仍是黄秀章。魅族科技官方回应称，并非黄章退出魅族科技，而是最近在做数据迁移出现了错误，正在沟通更改。

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关键词：魅族

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