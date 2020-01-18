原英特尔FPGA负责人加入AMD

1月18日消息，AMD前日宣布前英特尔资深副总裁、FPGA事业部负责人Dan McNamara加入公司，并担任资深副总裁，兼服务器业务部的总经理。AMD希望，Dan 能帮助AMD把EPYC服务器处理器业务提升到一个全新的高度。

Dan McNamara于2015年伴随收购Altera加入英特尔，从2013年到2015年，就一直担任担任Altera嵌入式部门的副总裁，同时还曾领导销售、业务开发和系统工程团队，负责推动Altera的产品在嵌入式市场、网络基础设施和云计算领域的发展。

在英特尔期间，Dan领导PSG部门在2018年收购了eASIC，进一步扩展了FPGA和可编程器件的产品组合。此次加入AMD之后，主要负责数据中心业务。

据AMD发言人Sarah Youngbauer透露，Dan McNamara将接替AMD的原CVP和数据中心业务总经理Scott Aylor，并将直接汇报给AMD数据中心和嵌入式解决方案事业部的高级副总裁兼总经理Forrest Norrod。

AMD CEO苏姿丰称，“我们之所以能在过去的几年里获得重要的发展势头，加强和扩大我们的领导团队是最关键的原因之一。我很高兴这些新成员加入我们的高级领导团队。他们每一位都将进一步帮助我们实现未来几年的长期增长目标，并在此期间发挥关键作用”。