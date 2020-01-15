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“3A”游戏本跑分曝光：R7超i9，RX 5600M≈RTX 2060

2020/1/15 18:18:13来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月15日消息 在CES 2020上，AMD除了发布7nm的Ryzen 4000移动处理器外，还推出了RX 5600M和RX 5700M显卡，分别定位于“性能级”游戏和“发烧级”游戏。

参数方面，RX 5700M/5600M都是36组CU，2304流处理器。其中RX 5700M搭载了8GB的256bit的GDDR6显存，而RX5600M则是搭载了6GB的192bit GDDR6显存。GPU频率方面，RX 5700M最高为1720 MHz，而RX 5600M最高为1265 MHz。

现在，一组R7 4800H+RX 5600M的3DMark跑分也出炉了，数据显示RX 5600M的性能介于GTX 1660Ti和RTX 2060之间。

▲via rogame

3DMark的数据显示，8核16线的R7 4800H性能超过了6核12线程的i7-10750H和上一代的8核16线程i9-9880H。显卡方面，RX 5600M超过了GTX 1660Ti的移动版，和RTX 2060移动版打得有来有回，但是综合分数稍逊一些。

总得来看，AMD已经在移动端找回了面子，预计今年会有更多的游戏本采用AMD的处理器和显卡。AMD表示，戴尔G5 15特别版为目前首款搭载最新的7纳米Ryzen 7 4800H和7nm Radeon RX 5600M显卡的“3A”游戏本，将从2020年4月开始发售。

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关键词：戴尔AMD游戏本

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