官方详解龙芯中科新一代处理器，龙芯3A4000/3B4000

IT之家1月18日消息 早在去年12月，龙芯的新款处理器3A4000/3B4000正式发布，今天官方发文详细介绍龙芯3A4000/3B4000产品特色和新特性。

龙芯3A4000

首先是龙芯3A4000，该处理器用于龙芯桌面台式机、笔记本电脑。龙芯3A4000采用龙芯中科自主研发的新一代处理器核心（代号GS464V），属于业界领先的新一代微结构。龙芯3A4000使用与上一代产品龙芯3A3000相同的28nm工艺，通过设计优化成倍提升性能。

性能方面，龙芯3A4000主频1.8GHz-2.0GHz，每个CPU芯片包含4个独立的处理器核，龙芯3A4000通用计算性能是龙芯3A3000的两倍以上。数据表明，龙芯3A4000的定点和浮点单核分值均超过20分，而龙芯3A3000约为10分。龙芯3A4000内置256位向量计算单元，面向科学计算、高密度数值信息处理的峰值计算性能是龙芯3A3000的4倍以上。

龙芯3A4000实现精细功耗管理，内置功耗控制核心，可以根据运行负载进行动态调频、调压；还同时支持动态的调整电压，这在自研处理器中属于领先技术。官方称通过操作系统配合实现优化功耗管理，龙芯3A4000笔记本电脑工作时间比龙芯3A3000延长一倍以上。

据了解，龙芯3A4000于2019年4月样片流片成功，2019年年底产品化量产，2020年实现批量供货。

龙芯3B4000

龙芯3B4000属于龙芯服务器CPU产品线，用于多路服务器整机产品。龙芯3B4000主频1.8GHz-2.0GHz，每个CPU芯片包含4个独立的处理器核。

龙芯3B4000支持双路、四路服务器，即在一台服务器主板上安装2个或者4个龙芯3B4000芯片，一台服务器最多包含16个处理器核。所有CPU之间通过高速总线接口直接互联，共享使用物理内存。龙芯3B4000专门优化了CPU之间的高速互连总线，跨片访存实际带宽提升400%以上。

龙芯3B4000提升了对于大内存容量支持，支持DDR4内存，四路服务器最高内存容量可达1TB，龙芯3B4000四路服务器性能是龙芯3B3000双路服务器的四倍以上。

龙芯3A5000/龙芯3C5000

最后官方称龙芯3A5000通过12nm工艺改进提高主频，计划2020上半年流片，每芯片包含4核，主频2.5GHz，单核性能达到30分左右；这意味着龙芯CPU性能达到与AMD的性能相当。此外，龙芯3A5000与龙芯3A4000在引脚上兼容。

龙芯3C5000定位于服务器CPU性能升级，主要是增加核数，计划2020下半年流片，采用12nm工艺，每芯片包含16核，支持4至16路服务器。