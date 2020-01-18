《王者荣耀》将在“五岳景区”内展示五岳皮肤、语音和背景音乐

IT之家1月18日消息 今日晚间据《王者荣耀》官方消息，2020年新春期间王者荣耀将与中华五岳五大景区展开联动，在景区内展示五岳皮肤、语音和背景音乐等。

据了解，《王者荣耀》今年推出的鼠年限定皮肤为五岳系列，包括泰山——典韦岱宗、华山——伽罗太华、衡山——韩信飞衡、嵩山——庄周玄嵩和恒山——甄姬幽恒。

春节期间，参与五岳各景点与年俗相关的祈福打卡互动，即可免费领取景区对应英雄及五岳主题皮肤1日体验卡（每个景区限量4w套，1人限领1套）。此外，在五岳景区中不但有五岳皮肤的形象展示，还有皮肤专属语音和背景音乐等。

华山金锁祈福：金锁祈福活动时间为1月25日10:00~17:00，五岳互动打卡活动时间为1月25日-2月8日10:00~17:00，地点在华山风景名胜区观景台，举行华阴非遗剪纸展览活动。

泰山新春庙会：祈福活动时间为1月24日~1月30日，互动打卡活动时间为1月22日-2月8日10点-18点，地点在泰山岱庙，举行岱庙泰山新春庙会，敲鼓击锣，新年驱年兽等王者主题互动。

衡山民俗火灯祈福：祈福活动时间为1月17日19:00~1月23日，在南岳万寿广场万寿大鼎前，举行悬挂传统民俗火灯祈福活动；此外，在南岳松麓街举行王者主题面塑、纸伞、书法非遗展演活动，打卡互动活动时间为2月1日~2月7日。

恒山冰雪嘉年华：非遗互动及启动仪式时间为1月19日上午10点，祈福活动时间为1月19日10点-2月8日，在恒山后山照壁举行飞火流星贺新春，非遗传承打铁花表演，王者滑道、雪地撞车等活动。

嵩山祈福：祈福活动时间为1月18日10:00~18:00，打卡互动活动时间为1月25日-1月27日（11点-15点），在嵩山少林景区广场举行巨型银杏树，悬挂祈福签；书法大家写春联，看功夫王者少林武术，裁云剪影领王者剪纸等活动。