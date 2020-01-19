不止麒麟990！华为nova6 5G超强游戏性能还有TA们

伴随着《王者荣耀》、《和平精英》这些现象级手游的火热，如今手机游戏已经成为年轻人利用闲暇时间排遣娱乐的重要休闲方式，上班下班途中，又或者是在春节坐火车回家的路上，拿起手机玩上一两局游戏，实在是太过于美妙。

其实，手机和PC游戏一样，在一些关键决胜时刻可谓是争分夺秒，稍有操作不顺就会导致整场游戏的失败，偶尔在游戏中遇到的掉帧、卡顿现象让玩家恨不得摔烂手机，也正因此，手机的高性能和稳定的网络连接性能对于手游玩家们来说格外重要。

华为nova6 5G手机搭载了最新的麒麟990处理器，辅以支持超高速的5G网络，让众多手游玩家纷纷种草，成为了他们的手游利器，最强“战机”。今天，小编就带大家一起来看看最强战机是怎么“修炼”出来的？

首先看下大家最关注的性能方面，决定一台手机的性能高低，离不开最重要的处理器。华为nova6 5G搭载目前最好的麒麟990处理器，采用全球领先7nm工艺制程，使得手机能耗更低。

众所周知，手机玩游戏时主要还是依靠GPU的性能，因为GPU作为图形处理器接管了绝大部分3D运算。在游戏的虚拟世界中，是由无数个3D场景所构成，GPU性能越强，3D画面就越细腻、越真实。华为nova6 5G定制的16核Mali-G76 GPU，超越了许多游戏手机的10核GPU，使得游戏画面渲染能力大幅提升。

（图片源自网络）

用华为nova6 5G玩《和平精英》、《王者荣耀》等大型游戏，默认画质/帧率都是中等设置，先玩上一局后，再手动将画质和帧率调节至最高，随后你会发现，手机显示的游戏画面更“真实”了，比如原先红砖砌成的房屋就像一个“纸糊的模型”，而现在居然能看到墙面的纹路以及屋顶的瓦砾了；再去观察游戏人物自身，会发现无论是面部肌肤还是服饰装备，明显都更细腻了，减少了许多颗粒感。

诚然，手游不光考验手机的性能，对手机的散热也提出了极高的要求，华为nova6 5G还配备了强效降温的8mm+2mm“双液冷散热管”，相比此前市面上游戏手机的5mm液冷散热管，散热覆盖面积提升60%，即使持续数小时游戏，依然能保证手机稳定流畅运行，也不必担心因为手机发烫而影响游玩体验。

（图片源自网络）

作为玩家们的最强“战机”，华为nova6 5G手机还拥有5G网络的强大后盾，毕竟手游对网络的要求也是非常的严格，在游戏决胜的关键时刻，几十毫秒的延迟就能决定游戏的局势。

作为一台5G手机，华为nova6 5G的网速是4G手机的十倍之多，并且还支持SA/NSA双模全网通和TDD/FDD全频段，支持国内三大运营商的所有5G频段，让玩家何时何地不换卡也能体验到稳定的5G网络，即使玩家所处的地区尚未5G网络覆盖，华为nova6 5G也会通过先进的智能双卡切换技术，快速切换至4G网络，有5G网络覆盖时则优先选择5G上网，让消费者们尽情享受稳定的网络体验，从此远离网络卡顿的烦恼。

最后，影响玩家游戏体验的还有手机的续航能力，频繁的充电不仅影响到了玩家游戏体验，还会在充电的时候让手机产生大量的热量，影响玩家的游戏手感，华为nova6 5G内置了4200mAh超大容量电池，可以做到一整天的稳定续航，让玩家从此远离充电宝。同时，华为nova6 5G还支持40W的华为超级快充，充电30分钟电量就能达到70%，玩家利用吃饭、洗漱的时间就能让手机充满电量，带来整整一天的用电安全感。

优秀的性能、稳定飞快的5G网络体验、出色的续航之外，华为nova6 5G在售价方面也是非常亲民，8GB+128GB版售价3799元、8GB+256GB版售价4199元，作为一款旗舰级的5G手机，可以全方位的满足年轻人在游戏娱乐方面的需求。