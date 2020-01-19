德国内政部长：5G建设不应排除华为在外

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IT之家1月19日消息 德国联邦内政部长泽霍费尔(Horst Seehofer)在接受《法兰克福汇报》时表示，反对将华为排除在德国5G网络建设之外。
泽霍费尔说：“如果没有华为的参与，我不认为我们可以在短时间内简称5G网络。”他认为如果将华为排除在外，德国5G网络的建设可能将滞后5至10年之久。处于安全方面的考虑，泽霍费尔表示如有必要将增加额外的安全措施。
此前德国总理默克尔多次表态德国5G建设不应排除华为，泽霍费尔表示在此议题上与总理保持高度一致。
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