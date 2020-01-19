【视频】这些便宜又好用的数码小物，通通不到300元！

Hello，大家好！我是IT之家的水水。最近B站发起了一个我的装备清单2.0的征稿活动，那水水也是个数码爱好者，索性就凑个热闹好了。这期水水给大家推荐几款自用的数码好物，基本都是已经用了一年左右，甚至回购的产品，质量上大家可以放心。水水家境贫寒，推荐不起那些贵的，所以挑选了一些300元以内我个人觉得好看又好用的。先贴上视频：

那有几件事也要在这里先说明一下：

1.视频里描述的产品价格，都是水水在做视频期间搜索的电商平台的价格，可能会与当前的价格有些出入，请大家注意。

2.视频中提到的微软Surface Mobile鼠标只要100多元是一个小错误，因为淘宝上有很多商家会将这款鼠标和微软发布的第一代Microsoft Design便携蓝牙鼠标混着卖，而第一代外观与Surface Mobile相差无几，当初搜价格的时候没有细看，特此说明，也希望大家在购买时一定要认准型号。另外，鼠标键盘这类产品是私人属性非常高的，肯定会有一部分人不喜欢，大家可以吐槽，但也请不要全盘否定。

3.视频中推荐Xbox手柄的部分，由于使用iPad作为游戏演示工具，所以不少B站小伙伴都会问到相关问题，比如手机支不支持直连Xbox手柄，哪些iPad上的游戏支持手柄，Xbox手柄连接iPad是否支持振动，Xbox手柄可以用在哪些游戏主机上。关于这几点，水水想说的是，iOS13和安卓9.0都已经适配了Xbox手柄和PS4手柄，网上连接教程也有一堆，但最关键的问题在于，那些原生支持手柄的手游，也就是说无需借助手柄映射的，才能提供最好的游戏体验。如果想最大程度兼容游戏，首推八位堂的游戏手柄。那开发者在制作手游时，基本不会第一时间考虑手柄交互，所以振动功能就别抱期待了。至于Xbox手柄支持哪些主机，反正御三家都支持，但你需要购买一个brook的无线手柄转换器，才能在PS4\Switch等主机上玩耍。

如果大家对iPad上已经原生适配了哪些手柄游戏感兴趣的话，请务必在评论中告诉水水，想不想让我出一期iPad手柄游戏推荐视频，我会尽力给大家搜罗好玩的游戏。在此先谢过大家。最后，提前祝大家新年快乐，平安回家过个好年！

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