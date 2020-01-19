《王者荣耀》武则天倪克斯神谕新皮肤曝光：宇宙女王范儿！

IT之家1月19日消息 继鲁班七号新皮肤官宣后《王者荣耀》今日再度公布了热门英雄武则天的全新荣耀典藏皮肤倪克斯神谕，一起来看一下。

武则天典藏皮肤倪克斯神谕故事：

“混沌孕育了黑夜

而黑夜就是宇宙的起源

她是亘古宇宙中至高至美之神

她象征着天光、宿命、亘古历史和瞬息变化的时间

她居于众星之上，俯临宇宙的表象和一切的变化……。”

• 方案选择：从王者里面武则天的气质出发，选择了与英雄气质契合的“宇宙女王”方案。

• 装饰元素：背后悬浮的装饰则采用了代表恒星的圣辉元素，夸张化的神性头冠，充分彰显其俯临宇宙的女王身份。

• 颜色搭配：使用了大量的紫色与金色元素，使得整体配色充满高级感。

• 细节设计：采用了不对称的构建方式，同时运用更多抽象化的元素构成具象化的服装；例如，星辰旋转的轨道形成了她的裙摆，充满了流动感与神秘感；拖尾服饰用特效的形式呈现，时间瞬息变化，宇宙奥秘蕴藏其中。

• 局内特效：尽可能为每个技能都添加了丰富的宇宙元素，例如：1技能包含一个小型宇宙的法球炸裂开后，散开的星辰如银河扩散；2技能模拟了超大星系旋转的场景；而大招则是通过黑洞从宇宙中召唤5颗不同属性的星球至战场砸向敌军，随即又回到黑洞中的场景。