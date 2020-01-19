内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《王者荣耀》武则天倪克斯神谕新皮肤曝光：宇宙女王范儿！

2020/1/19 13:02:20来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月19日消息 继鲁班七号新皮肤官宣后《王者荣耀》今日再度公布了热门英雄武则天的全新荣耀典藏皮肤倪克斯神谕，一起来看一下。

武则天典藏皮肤倪克斯神谕故事：

“混沌孕育了黑夜

而黑夜就是宇宙的起源

她是亘古宇宙中至高至美之神

她象征着天光、宿命、亘古历史和瞬息变化的时间

她居于众星之上，俯临宇宙的表象和一切的变化……。”

• 方案选择：从王者里面武则天的气质出发，选择了与英雄气质契合的“宇宙女王”方案。

• 装饰元素：背后悬浮的装饰则采用了代表恒星的圣辉元素，夸张化的神性头冠，充分彰显其俯临宇宙的女王身份。

• 颜色搭配：使用了大量的紫色与金色元素，使得整体配色充满高级感。

• 细节设计：采用了不对称的构建方式，同时运用更多抽象化的元素构成具象化的服装；例如，星辰旋转的轨道形成了她的裙摆，充满了流动感与神秘感；拖尾服饰用特效的形式呈现，时间瞬息变化，宇宙奥秘蕴藏其中。

• 局内特效：尽可能为每个技能都添加了丰富的宇宙元素，例如：1技能包含一个小型宇宙的法球炸裂开后，散开的星辰如银河扩散；2技能模拟了超大星系旋转的场景；而大招则是通过黑洞从宇宙中召唤5颗不同属性的星球至战场砸向敌军，随即又回到黑洞中的场景。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：《王者荣耀》

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    