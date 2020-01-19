CES 2020 Mini LED显示器新品汇总：1000+nit峰值亮度

IT之家1月19日消息 在刚刚过去的CES 2020上，多家硬件厂家展示了最新款的显示器产品，打头阵的是先进的Mini-LED显示器，1000nit以上的峰值亮度，带来了前所未有的HDR体验，当然价格还是十分昂贵，以后随着产能的提升有望成为主流产品。

华硕ROG PG32UQX

据华硕ROG PG32UQX显示器采用了Mini LED面板，尺寸为32英寸，4K分辨率，刷新率达到了144Hz，支持HDR和英伟达最高认证的G-Sync标准，还拥有高达1400尼特峰值亮度和90% DCI-P3电影级色域。售价尚未公布。

宏碁Predator X32

宏碁在CES 2020上推出了Predator X32显示器，32英寸4K分辨率，支持HDR内容，亮度达到了1400 nit，售价为3599美元，约合人民币25000元。

宏碁掠夺者X32有1152个分区调光区，它也是第二款获得DisplayHDR 1400认证的显示器，第一款是华硕ProArt PA32UCG。作为一款4K游戏显示，掠夺者 X32拥有144Hz的刷新率，并支持Nvidia G-Sync Ultimate。

宏碁掠夺者X32除了Mini LED背光之外，还覆盖了89.5%的Rec. 2020色域和99%的AdobeRGB色域，ΔE值小于1，同样适合设计师。

联想ThinkVision Creator Extreme P27

在CES 2020发布会上，联想推出了新款的ThinkVision显示器，采用了Mini LED技术，亮度达到了1000nit，底座还自带了手机支架，设计非常人性化。联想ThinkVision Creator Extreme P27采用了3840x2160分辨率，色域为100%的sRGB和99%的DCI-P3色域，支持HDR，峰值亮度为1000 nit。官方称P27经过工厂色彩校准，适合设计师或摄像师等对色彩要求严格的人员。

联想为ThinkVision Creator Extreme P27配备了四个显示输入接口，包括一个DP 1.4，两个HDMI 2.0还有一个USB Type-C接口，还支持90w功率传输。联想ThinkVision Extreme P27将于今年4月上市，售价2499美元，约合人民币17000元。