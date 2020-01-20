华为Mate30 Pro推送EMUI 10.0.0.195系统更新：相机虚拟拍照键灵活拖动

IT之家1月20日消息 近期，华为Mate30 Pro手机开始推送EMUI 10.0.0.195系统更新，下载大小为590MB，带来了相机虚拟拍照键支持在左右两侧灵活拖动，蓝牙连接稳定性与触屏操作体验将得到进一步的提升。

更新内容如下：

相机

可根据拍照习惯调整虚拟拍照键的位置，支持在左右两侧灵活拖动。

蓝牙

优化部分场景下蓝牙的连接体验，增强蓝牙与设备的连接稳定性。

屏幕

优化部分游戏场景的触屏操作体验，让你的触屏操作更流畅。