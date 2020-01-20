【IT之家开箱】Redmi K30 5G“时光独白”配色图赏

IT之家1月20日消息 Redmi K30 5G上市已经有一段时间了，不久前Redmi红米手机官方表示，Redmi K30 5G全系配色将于1月21日10:00开售，售价1999元起，包括紫玉幻境、时光独白、深海微光与花影惊鸿等配色。现在，IT之家已经拿到了一款漂亮的“时光独白”配色，并拍摄了精美的图赏供大家欣赏。

Redmi K30 5G“时光独白”全家桶全是白色色调，手机背面还折射出紫色的光晕。

Redmi K30 5G的背面设计简洁美观，竖置四摄居中，下方是双色温闪光灯和5G标志，机身下部还有Redmi的logo。

相机方面，Redmi K30 5G手机采用前后六摄全场景方案，全球首发索尼6400万像素IMX686传感器，拥有1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4合1大像素，f/1.89大光圈，6P镜头；Redmi K30 5G采用200万像素人像景深镜头，1.75μm像素，支持人像模式+电影模式，前置AI双摄，支持萌拍，电影人像模式以及RAW格式直出。

看完了手机背面再来看正面，Redmi K30 5G采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0。机身采用3D四曲面玻璃设计，拥有双面康宁GG5保护玻璃。

Redmi K30 5G的正面屏幕边框宽度均匀，看起来很协调，另外前置双摄与状态栏统一高度，几乎没有违和感。

配置方面，Redmi K30 5G搭载高通骁龙765G处理器，采用7nmEUV工艺，集成骁龙X52调制解调器及射频系统并支持SA/NSA双模。