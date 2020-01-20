小米MIUI 11新功能预告：全局反色+全新动画和手势

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IT之家1月20日消息 今晚，MIUI体验总负责人金凡在微博公布了MIUI 11最新进度。
1.深色模式的全局反色已经在米9开发版内测一段时间了，效果挺不错，还有一些细节和调色可以做得更好。年后将铺开到更多开发版。
2.桌面动画和手势的大改进已经在内测了，看到内测的用户们都纷纷表示很爽。预计年后再完善一小段时间，可以进开发版了。
据悉，开启全局反色之后，除系统应用外，第三方应用界面也会调整为深色，实现“全局夜间模式”。
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