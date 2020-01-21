广西电信和爱立信完成国内首次高铁场景的4G/5G动态频谱共享演示

近日，广西电信和爱立信和手机厂商OPPO，成功演示了国内首例广西高铁场景下的2.1G动态频谱共享技术，助力广西电信高铁快速部署5G网络。

本次演示是基于广西电信快速低成本部署5G网络的需要，基于高铁的设备配置和2.1GHz频段LTE射频单元，仅通过软件升级的方式开通“4G/5G动态频谱共享”功能；该部署模式的成功验证，意味着广西电信可以在现有4G频段上部署5G，可以最大限度地利用已部署的爱立信2.1G Hz频段和4G设备，降低网络部署成本，加快网络部署速度。

据了解，无论是采用3.5G和2.1G高低频率协同组网还是通过2.1G实现5G覆盖，2.1GHz具有良好的频段优势，在3.5G和2.1G协同组网情况下，2.1G可以利用频段优势和FDD的组网特性，提升上行覆盖，并进一步释放3.5G在下行的潜能。

另外2.1G Hz频段FDD 5G可以提供更低的时延，有利于支撑URLLC类型的业务；在电信与联通5G无线网络共建共享的背景下，两家运营商在2.1G Hz频段将具备50MHz以上的FDD频谱带宽，单用户峰值速率可达1G bps以上，既可以提供足够的带宽速率，也可以有效地减少站点需求，从而降低建网成本。

与传统的共模建设方案相比，“动态频谱共享”技术是助力电信运营商在现有4G频段上引入5G的高效技术方案。作为“动态频谱共享技术”的积极推动者与技术引领者，爱立信在3GPP技术框架的基础上，采用独特的调度算法，可以实现4G和5G业务基于毫秒级别和PRB级别的动态资源分配，最大限度地提升系统效率。

除了传统的数据业务，本次还成功演示了在同一个20M Hz的4G/5G动态频谱共享载频下，4G终端和5G终端同时接入动态频谱共享小区，实现基于微信的视频呼叫，标志着在动态4G /5G资源调度下，终端用户无时延感知的资源动态共享。