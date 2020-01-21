流言：PS5将于2月5日正式公布，包括配置价格和发售日

IT之家1月21日消息 此前国外社区4chan上有一位爆料者曝光索尼PlayStation 5（PS5）的宣传标语是“It’s time to play”，而今天，@PlayStation Europe 官方推特更改了状态：It's time to play，这和此前爆料者爆料的宣传标语是一致的，似乎也是官方暗示爆料信息的靠谱性。

现在，有日本媒体整理了这位爆料者在爆料PS5宣传标语时一并爆料的其他内容：

PS5将于2月5日在PlayStation Meeting活动中发布，该活动将在纽约市索尼厅举行。届时，将会展示PS5机身的设计，手柄，UI /主屏幕，规格和功能，同时PS5会向后兼容所有PS4游戏。至于发售日期，该爆料者称，PS5将于2020年10月在全球范围内推出，价格为499美元。配置方面，PS5规格几乎等同于Xbox Series X，《黑暗之魂：重制版》、《Godfall》、《堕落之神》等将是PS5首发独占游戏。

最后一条，这是说PS5的宣传标语是It's time to play。

值得一提的是，PlayStation Meeting是索尼过去举办的一项活动，目的是展示重要的PlayStation产品，PS4也就是在这个活动中发布的。